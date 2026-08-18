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М.Видео-Эльдорадо M.Club М.Видео Бонус программа лояльности

СОБЫТИЯ

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18.08.2026 «М.Видео» присоединилась к инициативе ФАС России и с 17 августа зафиксировала цены на ряд товаров к учебному году 1
23.05.2025 МТС AdTech и «М.Видео-Эльдорадо» добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
23.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» и МТС AdTech объявляют о технологическом партнерстве 1
12.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» меняет программу лояльности М.Club в рамках трехлетней стратегии развития: теперь можно списать до 50% от стоимости покупки бонусами 1
16.09.2024 Единая бонусная программа лояльности: «М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения брендов 2
30.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья 1
22.01.2021 «Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда 1
02.12.2020 Сеть «Эльдорадо» запустила мобильный гид по технике с персональными предложениями 1
30.10.2020 «М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в 1,5 раза 1
24.05.2017 «М.Видео» переведет более 5 тыс. продавцов на мобильные устройства на базе Windows 10 1
24.05.2017 Юрий Мацыгин возглавил практику Oracle в «Техносерв Консалтинге» 1
22.11.2016 «М.Видео» завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM 1
24.04.2015 Павел Новак - Основой всех принимаемых решений становится анализ данных 1
02.04.2015 Антикризисные лайфхаки: рецепт от «Эльдорадо» 1
26.09.2012 Сеть «Эльдорадо» открыла 5 интернет-подразделений в различных регионах России 1
20.04.2010 «Техносерв Консалтинг» реализовал кобрендинговую программу лояльности в «М.Видео» 1
09.03.2010 «М.Видео», «Альфа-Банк» и MasterCard запустили новую совместную банковскую карту в Санкт-Петербурге 1
18.05.2009 "М.Видео" модернизировала лояльность с помощью CRM 1
23.10.2008 "М.Видео" запускает программу лояльности на базе Oracle Siebel CRM 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7081 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Oracle Siebel Systems 519 3
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Samsung Electronics 11074 2
Dell EMC 5182 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15797 2
Lenovo Group 2450 2
Apple Inc 13172 2
LG Electronics 3736 2
Telegram Group 2950 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
SAP SE 5603 1
Microsoft Corporation 25787 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Blizzard Entertainment 343 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2956 18
Альфа-Банк 1980 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8877 1
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 30 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
Газпром нефть 726 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 229 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1931 1
Инвитро - Invitro 84 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6044 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13661 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8287 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8672 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4885 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8524 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13071 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12971 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13946 4
Аксессуары 4288 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7884 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9493 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4356 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13153 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9311 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12273 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15449 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28314 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5378 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2632 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 2
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 131 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7543 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13733 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1161 2
Data monetization - Монетизация данных 1972 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 130 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3242 1
Оповещение и уведомление - Notification 5971 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2330 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 569 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1541 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 1
М.Видео-Эльдорадо - Эльдодети - Эльдодом 2 2
Telegram Ads 36 2
МТС Omni Retail Product 3 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 185 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Sage Group - SalesLogix 29 1
Google Android 15263 1
Apple iOS 8590 1
Microsoft Windows 10 1944 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3559 1
Microsoft Windows 16909 1
Apple - App Store 3115 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 197 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Omni - криптовалюта 99 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 1
SAP CRM Loyalty Management 9 1
SAP Campaign Management 1 1
Turbine Lord of the Rings 67 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Чураков Алексей 2 2
Скачек Андрей 3 2
Большаков Василий 11 2
Новак Павел 2 2
Рубцова Ольга 33 2
Рогожин Олег 2 1
Либ Феликс 17 1
Пурдешова Соня 3 1
Носков Константин 241 1
Красюков Дмитрий 43 1
Шатковская Валерия 11 1
Мацыгин Юрий 50 1
Анисимова Светлана 9 1
Булгаков Кирилл 133 1
Ройтенберг Марк 16 1
Lewis Stephen - Льюис Стивен 3 1
Политова Юлия 1 1
Внедорожный Петр 20 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Кунина Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 57 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 1
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Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10375 1
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Sputnik 59 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Loyalty Awards 1 1
День молодёжи - 27 июня 1091 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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