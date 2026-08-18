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М.Видео-Эльдорадо M.Club М.Видео Бонус программа лояльности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 20
М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 2
|Чураков Алексей 2 2
|Скачек Андрей 3 2
|Большаков Василий 11 2
|Новак Павел 2 2
|Рубцова Ольга 33 2
|Рогожин Олег 2 1
|Либ Феликс 17 1
|Пурдешова Соня 3 1
|Носков Константин 241 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Шатковская Валерия 11 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Lewis Stephen - Льюис Стивен 3 1
|Политова Юлия 1 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
|Кунина Виктория 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.