Единая бонусная программа лояльности: «М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения брендов

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, реализовала масштабный проект по объединению программ лояльности двух брендов – «М.Видео» и «Эльдорадо»: более 17 млн участников программ лояльности «Эльдорадости» и «М.Клуб» автоматически объединены в единую систему «М.Клуб». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Процесс покупки стал более выгодным и удобным для клиентов обеих сетей по всей России ― заказ можно сделать в «Эльдорадо», а получить в «М.Видео» и наоборот. В результате объединения бонусные баллы клиентов «М.Видео» и «Эльдорадо» в полном объеме перенесены в единый кошелек (бонусный счет) новой программы лояльности ― M.Club. Теперь платить едиными бонусными баллами за покупки можно в любых каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо». А дополнительно в честь объединения программ компания начислила всем пользователям 500 бонусных рублей.

Что касается условий ― за каждую покупку в любом из магазинов клиент получает минимум 3% кешбэка от суммы чека, также покупатель может списывать до 30% от стоимости покупки или копить баллы до 10% с каждой покупки в любом магазине «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн каналах продаж. Накопленные баллы от покупок в обоих магазинах суммируются и отображаются в личном кабинете.

Срок действия бонусных рублей остается неизменным ― стандартные 180 дней для кешбэк-бонусов, а для акционных бонусов – согласно правилам конкретной акции. При этом для удобства клиентов продолжает действовать бесконечный срок хранения бонусных баллов при совершении не менее одной покупки в течение 180 дней.

Директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков: «Мы стали еще ближе к нашим клиентам, предоставив им возможность использовать бонусные баллы независимо от места совершения покупки ― будь то любой розничный магазин, сайт или мобильное приложение «Эльдорадо» или «М.Видео». В ближайшем будущем функционал единой программы лояльности «М.Клуб» будет расширен ― мы добавим возможность получать повышенным кешбэк до 100% от покупки в период акций, уникальные персональные предложения, акции с партнерами и многое другое. Мы стремимся оказывать лучший сервис ― это наш приоритет и наша позиция!».