«М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья

«М.видео» стала первым ритейл-партнером «Инвитро», российской компании в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг. «М.видео» и «Эльдорадо» расширяют ассортимент дополнительных сервисов и запускают продажи сертификатов для диагностики здоровья в своих розничных магазинах и онлайн.

«М.видео-Эльдорадо» в рамках растущего спроса на продукты для спорта и заботы о своем здоровье запускает продажи сертификатов на комплексные лабораторные исследования «Инвитро». Покупатели «М.видео» и «Эльдорадо» могут приобрести одну из 12 программ, в том числе комплекс исследований для диагностики сахарного диабета, программу проверки общего состояния здоровья, комплекс для оценки функционирования щитовидной железы, тест на определение уровня витамина Д, специальные программы для подбора правильного питания и оптимального объема физических нагрузок, комплекс исследований при планировании беременности и ряд других.

Партнерство с «Инвитро» расширяет продуктовый портфель «М.видео-Эльдорадо» и позволяет предложить клиентам ряд интегрированных сервисов для наблюдения за основными показателями своего здоровья и заботы о нем. Как для «Инвитро», так и для М.видео-Эльдорадо, это первый опыт подобной коллаборации, который стороны планируют развивать в дальнейшем за счет новых продуктов и сервисов из сферы высокоточной лабораторной диагностики.

Главные преимущества программ – в комплексном подходе к заботе о здоровье, простоте и скорости получения услуги. За одно посещение можно пройти необходимые лабораторные исследования в комфортных условиях и оперативно получить результаты для дальнейшего обсуждения с лечащим врачом.

Директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская сказала: «Группа М.видео-Эльдорадо активно развивает направление дополнительных сервисов – наш ассортимент насчитывает более 70 услуг, включая страховые продукты, сертификаты на медицинские онлайн-консультации. За последний год спрос на сервисы, напрямую не связанные с обслуживанием техники, вырос на 34%, так как наши онлайн-платформы и магазины являются удобным каналом покупок. Впервые на российском рынке сертификаты на клинические исследования будут доступны широкой аудитории, а не только посетителям лабораторий, и они органично дополняют наш ассортимент.

По данным PWC, в России 71% опрошенных потребителей уделяет больше внимания здоровью и поддержанию физической формы, а 53% заявляют о потребности в медицинских товарах и услугах. Сейчас многие стараются заниматься спортом, социальные сети предлагают различные форматы тренировок, фитнес-клубы мотивируют клиентов скидками, все это создает дополнительный спрос на гаджеты для занятий спортом и контроля физических показателей, но ставить рекорды лучше после необходимых обследований и рекомендаций врача. Мы надеемся, популяризация технических новинок вместе с возможностями лабораторной диагностики будет способствовать формированию новых здоровых привычек».

По итогам 2020 г. в группе «М.видео-Эльдорадо» продажи девайсов для фитнеса (умных и спортивных часов, фитнес-трекеров, спортивных наушников) увеличились более чем на четверть в количественном выражении и более чем на 65% в денежном. Спрос на товары для здоровья и заботы о себе (зубные щетки, ирригаторы, напольные весы) прибавил порядка 40% в штуках и около четверти в деньгах.

«Инвитро» принимает сертификаты, приобретенные в «М.видео» и «Эльдорадо», в течение года в любом из медицинских офисов сети, которых на сегодняшний день насчитывается более 1,6 тыс. Приобрести сертификаты можно для себя или в подарок. Стоимость, в зависимости от выбранного комплекса, составляет от 850 до 10599 руб. При покупке сертификата клиентам «М.видео» также доступно накопление бонусных баллов в программе лояльности M.Club.

Директор по операционному маркетингу группы компаний «Инвитро» Юлия Политова сказала: «Сертификаты от «Инвитро» – это инновационный формат комплексных диагностических программ, позволяющий быстро и просто оценить основные показатели своего здоровья. Программы имеют высокую аналитическую ценность, каждая из них содержит продуманный набор исследований, составленный врачами-клиницистами и полностью соответствующий всем современным медицинским рекомендациям. Кроме того, для нас, как и для всего рынка отечественной лабораторной диагностики, это качественно новая модель, позволяющая нам стать ближе к нашим клиентам и предложить им оптимальный по стоимости и, безусловно, полезный продукт в новой точке контакта. Мы расцениваем данный проект как крайне перспективный и намерены в дальнейшем разрабатывать и внедрять похожие проекты в других сферах розничной торговли во всех регионах присутствия нашей сети. Мы уверены, что с помощью такого сильного партнера как «М.видео-Эльдорадо», мы сможем сделать процесс заботы о своем здоровье проще и комфортнее».