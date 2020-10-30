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«М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в 1,5 раза

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница

Сеть «М.Видео», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, запустила редизайн сайта mvideo.ru – компания обновила интерфейс, внедрила ряд новых технических решений и сервисов. В результате, скорость загрузки страниц увеличилась в полтора раза, конверсия площадки после обновления выросла более чем на 10%.

Сайт и мобильное приложение М.Видео являются важным элементом One Retail-стратегии компании, в рамках которой компания стремится обеспечить бесшовный покупательский путь онлайн и в магазине с удобным доступом ко всем товарам и сервисам со смартфона. Ежемесячная аудитория онлайн-площадки mvideo.ru составляет порядка 44 млн, за год показатель вырос на четверть. Порядка 60% трафика приходится на мобильные устройства, по сравнению с прошлым годом количество сеансов со смартфонов и планшетов на mvideo.ru увеличилось в полтора раза.

«Порядка 75% продаж М.Видео приходится на онлайн, и в магазинах, которые обеспечивают быстрый доступ к товарам и сервисам, основным инструментом для клиента становится смартфон. В основу изменений сайта легли многочисленные UX-исследования. Обновление дизайна – это первый шаг в масштабной трансформации М.Видео в рамках стратегии mobile first. Мы опираемся на гибкую микросервисную архитектуру с фокусом на улучшение клиентского опыта и роста эффективности работы всей онлайн-платформы. За несколько итераций мы планируем создать абсолютно новую быструю и гибкую площадку с удобной навигацией для качественного покупательского опыта, на которую захочется возвращаться. Уже сейчас мы получаем позитивную обратную связь от клиентов, и видим улучшение ряда бизнес и технических метрик», – сказал руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции М.Видео Олег Рогожин.

В обновленной версии сайта полностью изменен концепт визуала, за счет чего ключевые страницы на пути пользователя стали удобнее для восприятия. На первом этапе изменения получили главная страница, каталог и его структура, карточки товаров. Для более удобного восприятия информации была увеличена «ширина» сайта, сократилось количество баннеров на слайдере главной страницы, появился раздел с вертикальными баннерами, которые в скором времени будут анимированы по примеру stories. Под расширенной поисковой строкой размещены наиболее популярные на данный момент акции и товары. В хеддере стали заметнее разделы со списком магазинов, контактами, информацией о доставке и программе лояльности M.Club, а также ссылка на M.Mag – хаб с полезным контентом о технике. Значительные изменения произошли и на карточке товара – переход на трехколоночное отображение в десктопе позволяет пользователю более эффективно представлять товары.

В мобильной версии также появился так называемый тап бар (нижнее меню на экране), который позволяет использовать сайт по сложившимся паттернам использования мобильного приложения. Переработан каталог, удобнее стали карточки товаров за счет отдельных блоков и multi sku листинга, когда на одной странице доступны все конфигурации товара. На главной странице выше поднята поисковая строка, а под ней выделены наиболее востребованы разделы товарного каталога. Новая структура мобильной версии позволяет удобнее работать с корзиной и быстрее оформить заказ.

В ближайшее время на главной появится персонализированный блок для пользователя, а также специализированные подборки с товарами, которые могут быть интересны для посетителя.



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