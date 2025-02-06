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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mobile First Мобильные устройства прежде всего Направление в дизайне и разработке



06.02.2025 Геворкян Вазген Симонович: цифровая трансформация банка и другие проекты 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
21.06.2023 Knowledge management по-русски: создаем базу знаний без Confluence 1
10.03.2022 5 трендов на рынке RPA от Market.CNews 1
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
20.05.2021 МКБ запустил новое мобильное приложение «МКБ бизнес» 1
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка

 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
30.10.2020 «М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в 1,5 раза 1
07.11.2019 Алексей Лола, Росбанк -

В России регулятор поддерживает эксперименты с новыми технологиями

 1
04.02.2019 Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом? 1
16.07.2018 «Почта Банк» представил обновленную версию интернет-банка 1
13.07.2018 В «Почта банке» появилась возможность дистанционного открытия счета на базе Единой биометрической системы 1
09.06.2018 Сбербанк модернизировал свой сайт 1
09.06.2018 Сбербанк обновил сайт впервые за 5 лет 1
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 1
01.11.2017 Цифровой банк из Беларуси вошел в топ-10 в СНГ 1
17.05.2017 Хусейн Аз-зари - Интерес бизнеса к российскому рынку мобильной разработки растет 1
26.01.2017 Выручка Lingualeo в 2016 г. выросла на 19% 1
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц 1
28.10.2015 Новый официальный сайт Москвы mos.ru посетили уже 70 тыс. пользователей 1
14.08.2015 Платформа FXL от FlexSoft поддерживает новейшие технологии Oracle 1
18.05.2015 Мобильные приложения: клиентов удержит только сервис 1
26.12.2014 «Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг» 1
20.10.2014 Автомобили-роботы поедут благодаря ГИС 1
06.08.2013 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил мобильный банк нового поколения для Android 1
28.06.2013 «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил новый мобильный банк 1
04.03.2013 Потери российских мобильных операторов от отмены внутрисетевого роуминга составят 3-5% от их совокупной операционной выручки 1
22.03.2012 Мобильный веб: не ущербный, а адаптивный 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Mobile First и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 4
Microsoft Corporation 24657 3
Yandex - Яндекс 7400 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 652 2
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
Ростелеком 9737 2
SAP SE 5280 2
Agima 22 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
8259 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
HPE Aruba Networks 88 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Google LLC 11817 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 1
AT&T Inc 1681 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
data.ai - App Annie 85 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Salesforce.com 427 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Oracle Corporation 6705 1
Touch Instinct - Тачин 11 1
Magora Systems - Магора 5 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
Clutch 5 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Red Collar - Ред Коллар 1 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 175 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Atlassian 118 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Альфа-Банк 1775 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Volvo Cars 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Деловые Линии ГК 68 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Uber 331 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Связной ГК 1372 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
Почта России ПАО 2118 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Ярмарка Мастеров - Livemaster - Ливмастер УК 2 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
ВкусВилл - Избёнка 158 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Лайф ФГ - Лайф Факторинг 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АФТ - Ассоциация Финтех 169 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5080 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 5
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Google Android 14044 7
Google Play - Google Store - Android Market 3300 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 3
Python - высокоуровневый язык программирования 945 2
Apple - App Store 2897 2
LinguaLeo 28 2
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 2
Google Chrome - браузер 1567 1
HPE ArubaOS - Aruba OS-CX (AOS-CX) 4 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
WhatsApp Messenger 1089 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Payments Hub 3 1
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 664 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
IBM Worklight 4 1
Google Street View 102 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 1
Toyota Prius 48 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Drive - мобильное приложение для партнерских грузоперевозок 4 1
Oracle TopLink ADF - Oracle TopLink Application Development Framework 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4981 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 267 1
Microsoft Office 3742 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
Крейнин Владислав 10 2
Масленникова Анастасия 35 2
Яманов Артем 9 2
Свердлов Денис 200 1
Чугунов Никита 81 1
Нилов Ярослав 15 1
Мардер Наум 116 1
Левкевич Михаил 60 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Костин Дмитрий 8 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Котенко Дмитрий 7 1
Макин Алексей 10 1
Семчук Иван 12 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Вайсман Михаил 3 1
Чегодаев Станислав 13 1
Шашкина Ирина 1 1
Кондратьев Виталий 2 1
Пирогов Василий 1 1
Арефьев Андрей 52 1
Тараторин Александр 58 1
Колесников Алексей 22 1
Лола Алексей 7 1
Пятков Иван 27 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Литвиненко Филипп 8 1
Медведев Сергей 8 1
Китляр Владимир 19 1
Муканова Мадина 14 1
Красавина Нина 1 1
Арефьев Игорь 14 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Рогожин Олег 2 1
Гильмутдинов Ильдар 1 1
Магжанов Антон 2 1
Ермаков Валерий 125 1
Панченко Иван 141 1
Суровец Дмитрий 77 1
Глазков Александр 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 4
Франция - Французская Республика 7859 3
Европа 21798 3
Турция - Турецкая республика 2362 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 2
Беларусь - Белоруссия 5689 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Индия - Bharat 5463 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Канада 4891 1
США - Нью-Йорк 3100 1
США - Калифорния 4631 1
Грузия 1243 1
США - Невада 209 1
США - Мичиган 267 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1273 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Испания - Королевство 3715 1
Литва - Литовская Республика 654 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Казахстан - Республика 5550 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Армения - Республика 2290 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 376 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
Grand View Research 19 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
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