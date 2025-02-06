Mobile First Мобильные устройства прежде всего Направление в дизайне и разработке
Mobile First и организации, системы, технологии, персоны:
|Крейнин Владислав 10 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Яманов Артем 9 2
|Свердлов Денис 200 1
|Чугунов Никита 81 1
|Нилов Ярослав 15 1
|Мардер Наум 116 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Костин Дмитрий 8 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Макин Алексей 10 1
|Семчук Иван 12 1
|Шашлов Дмитрий 3 1
|Вайсман Михаил 3 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Шашкина Ирина 1 1
|Кондратьев Виталий 2 1
|Пирогов Василий 1 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Тараторин Александр 58 1
|Колесников Алексей 22 1
|Лола Алексей 7 1
|Пятков Иван 27 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Литвиненко Филипп 8 1
|Медведев Сергей 8 1
|Китляр Владимир 19 1
|Муканова Мадина 14 1
|Красавина Нина 1 1
|Арефьев Игорь 14 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Рогожин Олег 2 1
|Гильмутдинов Ильдар 1 1
|Магжанов Антон 2 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Панченко Иван 141 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Глазков Александр 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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