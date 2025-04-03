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Russ ГК Wildberries & Russ WB Drive мобильное приложение для партнерских грузоперевозок



03.04.2025 Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок 1
22.03.2023 Доля партнерских доставок Wildberries выросла в 16 раз до 80% за год 1
23.03.2022 Wildberries выпустил важное обновление в приложении для партнерских грузоперевозок WBDrive 1
28.01.2022 Wildberries усиливает ИТ-команды 1
18.01.2022 Wildberries выпустил приложение WB Drive для коммерческих грузоперевозок 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 709 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11349 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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