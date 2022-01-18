Wildberries выпустил приложение WB Drive для коммерческих грузоперевозок

Российский интернет-ритейлер Wildberries открыл для неограниченного числа партнеров, в том числе и самозанятых, доступ к перевозкам товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи. Благодаря этому предприниматели почти по всей стране смогут оказывать услуги по грузоперевозкам, получая дополнительные доходы

Информация о доступных заданиях публикуется в специальном мобильном приложении для B2B-грузоперевозок WB Drive. Исполнитель выбирает подходящие ему предложения, получает груз в выбранном логистическом центре и осуществляет его перевозку до пункта выдачи заказов. Интервал доставки – с 8:00 до 20:00 текущего дня.

Доставка заказов открыта в большинстве регионов страны. Перевозка груза осуществляется исполнителем как по городу, так и по области.

«Мы развиваем Wildberries как онлайн-платформу для российского бизнеса – не только для производителей и продавцов товаров, но и предпринимателей, оказывающих сервисные услуги. В 2021 г. мы открывали совместные пункты самовывоза и распределительные центры. Партнерская логистика стала новым шагом в развитии сотрудничества с отечественными предпринимателями: мы тестировали WB Drive в декабре – несмотря на то, что это самое сложное время для всех ритейлеров, оно эффективно прошло проверку на прочность – и увидели большой интерес к нему со стороны бизнеса, планируем активно развивать данный сервис в 2022 г., запускать новые направления и маршруты», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Выполнение заданий партнерами отслеживается автоматизированной системой в режиме реального времени. Это позволяет контролировать сроки грузоперевозок и поощрять партнеров, выполняющих задания быстрее установленных интервалов времени.

Оказывать услуги по грузоперевозкам в WB Drive может не только компания, предприниматель, но и самозанятый. Для этого необходимо установить мобильное приложение, пройти быструю регистрацию и можно приступать к работе.

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Сотрудничество осуществляется на основе договора-оферты. Перевозчики получают вознаграждение за каждый выполненный маршрут, выплаты производятся еженедельно. Стоимость задания зависит от протяженности маршрута, а также объема доставленных заказов и отображается при формировании заказа.

Для грузоперевозок подойдут любые подходящие для этих целей транспортные средства, при планировании задания исполнителям необходимо учитывать, что стандартный размер коробов составляет 400x400x600 мм.

Первая версия WB Drive была разработана на Android, позднее компания выпустит приложение и в версии для iOS. Wildberries работает над расширением функциональности приложения: появятся новые внутренние сервисы, которые позволят сделать сотрудничество более эффективным и удобным, а также будет обновлен его интерфейс.