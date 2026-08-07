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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скачек Андрей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 «М.Видео» и «Яндекс» объединили рекламные возможности на платформе «Яндекс Ритейл Медиа» 1
23.05.2025 МТС AdTech и «М.Видео-Эльдорадо» добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads 1
23.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» и МТС AdTech объявляют о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Скачек Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Telegram Group 2940 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 130 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 35 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 318 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Telegram Ads 36 2
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Видео Бонус - программа лояльности 18 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
МТС Omni Retail Product 3 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
Яндекс Ритейл Медиа 6 1
Пуликов Артем 28 2
Иванов Олег 153 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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