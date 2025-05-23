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МТС AdTech и «М.Видео-Эльдорадо» добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads

МТС объявляет о технологическом партнерстве между рекламной вертикалью МТС Adtech и «М.Видео-Эльдорадо» по использованию внешних данных в рекламе. В рамках него МТС AdTech и «М.Видео-Эльдорадо» запустили возможность таргетинга в Telegram Ads на основе обезличенных и агрегированных данных держателей карт лояльности ритейлера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Партнерство с МТС Adtech позволит ритейлеру впервые получить опыт в монетизации собственных данных с помощью внешних партнеров. Оно стало возможным благодаря тому, что МТС AdTech является эксклюзивным продавцом Telegram в области таргетированной рекламы.

За счет точного таргетинга рекламодатели могут снизить затраты на привлечение клиента и повысить ROI своих рекламных кампаний. Данные покупателей в программе лояльности «М.Видео-Эльдорадо» агрегируются в собственной CRM-системе компании, где в дальнейшем из общей базы клиентов формируются узкие обезличенные сегменты, релевантные запросам рекламодателей МТС AdTech. База данных пользователей программы лояльности M.Club включает информацию о покупках и социальных характеристиках более 55 млн активных клиентов. Для обмена анонимизированными и агрегированными данными между партнерами была настроена интеграция внутренней системы «М.Видео-Эльдорадо» с CDP-платформой МТС Omni Retail Product.

Сегменты покупателей можно детализировать вплоть до приверженности к определенному бренду электроники или частоте обновления техники, что позволяет рекламодателям направлять предложения с высокой степенью релевантности. Например, таргетинг на данных «М.Видео-Эльдорадо» также будет полезен компаниям из сферы ремонта, которые смогут находить клиентов в процессе обновления жилья. Сегменты на данных «М.Видео-Эльдорадо» можно подключить к любой рекламной кампании в Telegram Ads и myTarget в Маркетологе PRO. МТС продолжает развивать возможности таргетинга на основе Big Data, и в ближайшее время сегменты данных программы лояльности ритейлера станут доступны и на других рекламных платформах МТС AdTech.

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«Наше партнерство с «М.Видео-Эльдорадо» важно для рекламного рынка. Ранее данные о покупателях электроники и бытовой техники использовались преимущественно в рамках e-commerce. Технологическое сотрудничество МТС AdTech с «М.Видео-Эльдорадо» выводит данные ведущего ритейлера на рынке бытовой техники и электроники в рекламную среду, что является новым решением для рынка. Теперь рекламодатели МТС AdTech из различных сфер — от продавцов гаджетов до страховых компаний — смогут точно сегментировать свою аудиторию и показывать ей только релевантную рекламу. Синергия данных «М.Видео-Эльдорадо» с нашими технологиями значительно повышает точность таргетинга, увеличивает эффективность кампаний и ускоряет возврат рекламных инвестиций», – сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

«Сотрудничество с МТС AdTech является для нас стратегическим шагом в развитии экспертизы в области данных и понимания портрета клиентов. Мы уверены, что персонализированные кампании позволяют более эффективно использовать маркетинговый бюджет компаний, обеспечивая нашим клиентам наиболее релевантные предложения и улучшая их опыт взаимодействия с брендом», – отметил руководитель департамента программ лояльности, целевых коммуникаций и клиентской аналитики «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Скачек.

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