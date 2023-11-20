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CDP Customer Data Platform платформа клиентских данных CDI Customer Data Integration

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.11.2023 Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания единой системы по работе с клиентами. Благодаря

28.04.2022 CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud

масштабирования собственного решения, а также безопасность хранения и обработки данных. Реализация CDP-платформы CleverDATA на Yandex Cloud уже доступна для действующих и потенциальных клиенто
17.05.2018 SAP запускает приложение SAP Customer Data Cloud для персонализированных маркетинговых кампаний

SAP SE анонсировала выпуск приложения SAP Customer Data Cloud solutions from Gigya, использующего модели данных, основанных на информации, собранной с согласия клиентов. Решение помогает компаниям развивать доверительные отношения с за
18.03.2004 Oracle помогает взять курс на прибыль

аже не рассматривали данное ПО при выборе ERP-системы для внедрения в своем бизнесе. В ходе форума состоялось и российская премьера нового программного обеспечения. Компания Oracle представила Oracle Customer Data Hub - продукт, дающий компаниям, которые работают с различными бизнес-приложениями, единый целостный взгляд на информацию о своих клиентах. Майкл Кухлер, директор по развитию Orac
04.02.2004 Oracle анонсировал новые продукты

ание данных, интеграцию бизнес-процессов и управлении ими, мониторинг бизнес-деятельности и управление торговыми партнерами для интеграции отношений типа бизнес-бизнес. Также Oracle представил Oracle Customer Data Hub - новый продукт, дающий компаниям, которые работают с различными бизнес-приложениями, взгляд на информацию о своих клиентах. Oracle Customer Data Hub собирает данные о


Публикаций - 129, упоминаний - 144

CDP и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7070 12
Microsoft Corporation 25764 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4951 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 8
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IBM - International Business Machines Corp 9697 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 474 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 945 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 201 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 4
Oracle Siebel Systems 519 4
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 53 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5646 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4667 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1220 3
Softline - Софтлайн 3737 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
Ланит Омни 67 3
Salesforce - Informatica 139 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 541 3
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3338 2
МегаФон 10714 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Apple Inc 13136 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Accenture plc 719 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8827 6
МКБ - Московский кредитный банк 655 6
Альфа-Банк 1974 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1204 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1516 5
ВТБ - Почта Банк 514 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2941 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1059 3
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1747 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Почта России ПАО 2366 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Связной ГК 1400 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 597 2
АльфаСтрахование СГ 389 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 2
Синара ГК - Sinara Group 122 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Верный - торговая сеть 325 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 23 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 2
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
REWE 5 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5664 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5643 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13771 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3195 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 446 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 780 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 138 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64997 56
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8244 51
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5193 12
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9281 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 5
Microsoft Dynamics CRM 564 5
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 282 4
Microsoft Windows 16871 4
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Telegram Ads 36 3
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Python - высокоуровневый язык программирования 1284 3
Microsoft Office 4164 3
Microsoft Azure 1525 3
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Microsoft Office 365 1041 3
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Apple iPhone 6 4861 3
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1516 3
Microsoft Dynamics 1197 3
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 2
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GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 25 2
VK CXhub 2 2
Oracle Customer Hub - Siebel UCM - Siebel Universal Customer Master 10 2
Oracle Data Librarian 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1041 2
Google Android 15227 2
Linux OS 11517 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 428 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3547 2
Apple macOS 2414 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 896 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
Востриков Юрий 86 3
Пуликов Артем 28 3
Тульчинский Станислав 92 2
Босенко Павел 18 2
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Илюхин Максим 20 2
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Плешков Павел 4 1
Герценштейн Сергей 2 1
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Кабаков Андрей 1 1
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Бирюков Артем 10 1
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Европа 24954 8
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3175 3
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Япония 13798 2
Армения - Республика 2448 2
Европа Восточная 3138 2
Канада 5079 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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