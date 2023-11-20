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CDP Customer Data Platform платформа клиентских данных CDI Customer Data Integration
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.11.2023
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Fix price завершил пилотный проект по внедрению платформы Customer Data Platform
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price провела пилотное тестирование (MVP) Customer Data Platform (CDP) Loymax Smart Communications. Она позволит автоматизировать сбор и анализ данных о покупателях сети за счет создания единой системы по работе с клиентами. Благодаря
|28.04.2022
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CDP-платформа CleverDATA теперь реализована на Yandex Cloud
масштабирования собственного решения, а также безопасность хранения и обработки данных. Реализация CDP-платформы CleverDATA на Yandex Cloud уже доступна для действующих и потенциальных клиенто
|17.05.2018
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SAP запускает приложение SAP Customer Data Cloud для персонализированных маркетинговых кампаний
SAP SE анонсировала выпуск приложения SAP Customer Data Cloud solutions from Gigya, использующего модели данных, основанных на информации, собранной с согласия клиентов. Решение помогает компаниям развивать доверительные отношения с за
|18.03.2004
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Oracle помогает взять курс на прибыль
аже не рассматривали данное ПО при выборе ERP-системы для внедрения в своем бизнесе. В ходе форума состоялось и российская премьера нового программного обеспечения. Компания Oracle представила Oracle Customer Data Hub - продукт, дающий компаниям, которые работают с различными бизнес-приложениями, единый целостный взгляд на информацию о своих клиентах. Майкл Кухлер, директор по развитию Orac
|04.02.2004
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Oracle анонсировал новые продукты
ание данных, интеграцию бизнес-процессов и управлении ими, мониторинг бизнес-деятельности и управление торговыми партнерами для интеграции отношений типа бизнес-бизнес. Также Oracle представил Oracle Customer Data Hub - новый продукт, дающий компаниям, которые работают с различными бизнес-приложениями, взгляд на информацию о своих клиентах. Oracle Customer Data Hub собирает данные о
CDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Востриков Юрий 86 3
|Пуликов Артем 28 3
|Тульчинский Станислав 92 2
|Босенко Павел 18 2
|Едренкин Анатолий 13 2
|Илюхин Максим 20 2
|Литвинова Роза 2 2
|Скачек Андрей 2 2
|English Larry - Инглиш Ларри 2 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Путин Сергей 73 2
|Лобас Аркадий 40 2
|Галкин Николай 139 2
|Зенин Максим 12 2
|Нефедов Владислав 13 2
|Бочкарев Сергей 72 2
|Ахмедов Руслан 9 2
|Зайцевский Олег 8 2
|Минаев Андрей 15 2
|Харин Константин 6 2
|Попов Игорь 16 2
|Бабкин Николай 24 1
|Жезлов Андрей 2 1
|Казаков Дмитрий 5 1
|Амшаринский Дмитрий 2 1
|Итальянцев Сергей 1 1
|Головкин Сергей 1 1
|Плешков Павел 4 1
|Герценштейн Сергей 2 1
|Назаров Никита 14 1
|Макевнин Борис 44 1
|Васильев Максим 31 1
|Бориславский Даниил 32 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Гатин Виталий 14 1
|Бирюков Артем 10 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Боев Леонид 10 1
|Наумов Алексей 8 1
|Губанов Юрий 6 1
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