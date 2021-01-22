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«Эльдорадо» начала продажу мерча с символами бренда

Ритейл Розница Интернет

Сеть «Эльдорадо» (входит в группу «М.Видео – Эльдорадо») объявила о начале продаж собственной одежды и аксессуаров российского производства. На сайте ритейлера представлены три лимитированные коллекции – «Утилизирую», «Кэшбэк» и «Молния», включающие худи, футболки, поясные сумки и носки. Они выполнены в цветах бренда - красном, зеленом и черном.

Философия мерча «Эльдорадо» проста: ничего лишнего — только суть. Три смысла, три цвета и четыре позиции на каждый день: худи с капюшоном, футболки, поясные сумки и носки, чтобы сделать яркий акцент в аутфите. Названия трех коллекций связаны с символами «Эльдорадо». Молния, как источник энергии и главный символ бренда. Кэшбэк, как перманентная выгода в рамках программы лояльности. Утилизация, как вклад в спасение мировой экологии.

Заказать брендированную одежду и аксессуары «Эльдорадо» можно онлайн с доставкой на дом или с самовывозом из магазина. При оформлении заказа до половины стоимости товара можно оплатить бонусами в рамках программы лояльности «Эльдорадости». Стоимость худи составляет 2490 руб., футболок и сумок – 990 руб., носков – 290 руб.

«Первая линия брендированного мерча вдохновлена ДНК нашего бренда и ключевыми преимуществами для потребителя. С ее помощью мы хотим усилить эмоциальную связь с «Эльдорадо», увеличить узнаваемость и привлечь новую молодежную аудиторию. Качественная одежда и аксессуары помогут создать яркий образ и будут комфортны для повседневного использования, и все это по доступным ценам. В ближайшее время мы планируем расширить ассортимент и привлечь для коллабораций известных блогеров и селебрити», — отметил директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков.

Мерч изготавливается в России из качественных и экологичных материалов компанией FS Holding. FS Holding – производитель товаров для ведущих игровых организаций Assassin's Creed, Mortal Kombat, Virtus.pro, SK Gaming, официальный дистрибутор товаров Blizzard, League of Legends, Marvel, Harry Potter, World of Warcraft, Overwatch, World of Tanks, The Lord of the Rings, Beast Kingdom и многих других брендов, владеющий сетью магазинов для геймеров и фанатов киберспорта Fragstore.



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