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UVI Jewellery Ювелирочка


UVI-JEWELLERY специализируется на онлайн-продажах ювелирных изделий


24.02.2025 ГК Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры компании Uvi-Jewellery 1
02.06.2022 «М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

UVI Jewellery и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2850 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 712 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 299 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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