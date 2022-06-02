«М.Видео-Эльдорадо» и российские ритейлеры запускают межотраслевую «Белую пятницу»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно с ритейлерами Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка») запускает первую в рамках новых экономических условий всероссийскую распродажу «Белая пятница», которая может стать ежегодным летним аналогом осенней «черной» распродажи. Компании-участницы в первой половине июня предложат покупателям скидки до 50-80% на широкий ассортимент популярных товаров, включая технику, одежду и обувь, ювелирные украшения, продукты питания, товары для дома, красоты и здоровья, а также аксессуары. В рамках «Белой пятницы» ретейлеры гарантируют цены на уровне февраля этого года или ниже на большинство товаров. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В рамках первой «Белой пятницы», которая стартовала в «М.Видео» и «Эльдорадо» со 2 июня 2022 г., ритейлеры предлагают скидки до 50% и снизили цены до уровня февраля 2022 г. или ниже на широкий ассортимент популярных моделей бытовой техники и электроники от ведущих брендов Xiaomi, Tefal, Samsung, Haier, Apple, Beko, Honor, HP, Huawei, Bosch и др., включая гаджеты, телевизоры, компьютерную технику, товары для дома, кухни, красоты и здоровья, а также товары актуальные в летний сезон.

До 50%, покупатели могут сэкономить на покупке товаров для дома и приготовления пищи, товаров для красоты и здоровья, а также аксессуаров и игр. На 30-15% цены снизились на компьютерную и кухонную технику, пылесосы, телевизоры, товары для укладки волос, гаджеты, а также встраиваемую и другую крупногабаритную технику.

На широкий ряд моделей в наиболее востребованных товарных категориях действуют программы рассрочки без первого взноса и переплат или специальные кредитные программы. Все необходимое удобно приобрести как ближайшем розничном магазине, так и онлайн через мобильное приложение или сайт с самовывозом через 15 минут, а также доставкой на дом в течение двух часов или в другой удобный временной период.

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков: «Мы стремимся поддержать наших покупателей и снизили цены на широкий ассортимент техники, несмотря на сохраняющиеся сложности в логистике и поставках для российского рынка. “М.Видео” и “Эльдорадо” уже вернули цены на уровень февраля для базового ассортимента и запускают новые механики, чтобы в текущей ситуации россияне могли приобрести необходимое с набольшей выгодой. Текущие условия требуют нестандартных решений, поэтому при поддержке целого ряда коллег-ретейлеров мы инициировали проведение крупной межотраслевой распродажи “Белая пятница” – с общим лого и привлекательными скидками, что позволит показать наш общий ответственный подход к ценообразованию и внимание к потребностям покупателей. Предлагаем не откладывать и приобрести все сейчас в рамках “Белой пятницы” с реальной выгодой, будь то кондиционер и новый холодильник в дом, ноутбук ребенку для учебы или смартфон, о котором вы давно мечтали».

В период со 2 июня 2022 г. в рамках «Белой пятницы» скидки до 50-80% своим покупателям предложат многие ведущие российский компании-участницы АКИТ, в том числе, Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Стандартом для всех участников новой отраслевой распродажи является этичное ценообразование и востребованный для россиян ассортимент в летний период.

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Название «Белая пятница», с одной стороны, имеет понятные ассоциации с ежегодным популярным среди россиян сезоном скидок в ноябре-декабре, а с другой – дает понять, что это отдельное событие летнего сезона. Компании-участницы не исключают, что распродажа станет ежегодной и крупнейшей для летнего сезона, как это когда-то случилось с «Черной пятницей».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 марта 2021 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет 2157 тыс. кв. м.