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Хуснуллин Артур



24.02.2025 ГК Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры компании Uvi-Jewellery 1
11.08.2022 Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хуснуллин Артур и организации, системы, технологии, персоны:

8269 1
Softline - Софтлайн 2850 1
UVI Jewellery - Ювелирочка 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
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Кравченко Дмитрий 42 1
Штырик Лалита 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1451 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
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