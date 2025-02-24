Хуснуллин Артур
|24.02.2025
|ГК Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры компании Uvi-Jewellery 1
|11.08.2022
|Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ 1
Хуснуллин Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8269 1
|Softline - Софтлайн 2850 1
|Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Штырик Лалита 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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