Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ

Сеть DIY-гипермаркетов «Аксон» на базе облака Softline построила отказоустойчивую инфраструктуру. Это не только разрешило проблему нестабильной работы ИТ-систем, но и позволило сократить расходы компании на информационные технологии.

Сеть строительных магазинов «Аксон» представлена в нескольких регионах с центральным офисом в Москве. Руководство компании регулярно сталкивалось с простоями бизнеса из-за нестабильности ИТ-систем. Инфраструктура каждого магазина была разрозненна и работала автономно, регулярно случались сбои, неполадки.

Управление усложнялось широкой географией расположения магазинов, контроль сотрудников и инфраструктуры «на местах» был уязвим. При этом содержание большого штата поддержки и аутсорсинга, сбои в работе также вели к убыткам и репутационным потерям. Ущерб измерялся миллионами рублей недополученной прибыли ежемесячно.

Перед специалистами Softline Cloud стояла простая, на первый взгляд, задача – полная миграция инфраструктуры с «железа» в облако. Однако сложность заключалась в том, что сеть строительных магазинов представлена в нескольких регионах с главным офисом в Москве.

Решить проблему помогла централизация информации со всех точек продаж в одной локации в Москве. Когда информационные системы собраны в одном месте, проще ими управлять, осуществлять защиту, обработку и анализ данных.

Для реализации проекта команда Softline выбрала модель laaS. Процесс миграции проходил бесшовно и длился около 6 месяцев без остановки бизнеса, все торговые точки работали в привычном режиме. Специалисты Softline Cloud вынесли все вычислительные мощности в облачную инфраструктуру, организовали единую точку управления сетевой инфраструктурой с резервированием подключений.

Таким образом, каждый филиал мигрировал в облачную среду. Провайдер провёл канал связи напрямую, без стыков. На данный момент в облако вынесена вся ИТ-инфраструктура компании: от документооборота и электронной почты до «1C»-сервисов и бизнес-аналитики. Всего к Softline Cloud подключено 18 магазинов, а также офисы компании.

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Благодаря команде Softline холдинг «Аксон» добился сокращения издержек на 60% и получил централизованный контроль над всей сетью магазинов. Если ранее для управления и решения задач требовался большой штат ИТ-специалистов и привлекался персонал на аутсорсинге, то сейчас всем управляет удалённо центральный офис. У ритейлера также отпала потребность в приобретении и содержании большого количества оборудования. Облачное решение работает стабильно и без перебоев, а время простоя составляет 0,1%.

«Особенность реализованного решения для клиентов из сферы ритейла заключается в централизации инфраструктуры в одном месте. Все данные можно легко защитить, легко ими управлять и их анализировать. Надёжность, масштабируемость и отказоустойчивость – это ключевые преимущества облака для розничной торговли. Актуальность облачных решений для ритейла повышается ещё и в связи со спецификой бизнеса. Торговые сети часто сталкиваются с проблемой масштабирования, когда при запуске новых объектов необходимы дополнительные ИТ-мощности, объём которых до старта не всегда можно спрогнозировать. Кроме того, играет роль и сезонность: в периоды распродаж или праздников нагрузка на магазины повышена. Но при работе с облаком компании не нужно ничего предсказывать, ведь она платит только за реально потребляемые ресурсы, которые оперативно предоставляются при необходимости», – отметил менеджер по развитию облачных услуг компании Softline Дмитрий Кравченко.

«Решение Softline Cloud оптимально подошло нам как по техническим параметрам, так и по цене. Специалисты компании отличились высокой компетентностью и находчивостью при реализации проекта. Какой бы вопрос не возникал, нам предлагали сразу несколько вариантов решений, что говорит о высокой универсальности команды. Также следующими шагами минимизации затрат и точек отказа является внедрение тонких клиентов – автономных минимальных станций для выполнения необходимого функционала. На данный момент уровень развития технологий даёт возможность выбора решений для повышения доступности функционирования бизнес-процессов, повышения безопасности и отказоустойчивости – то, что необходимо для ведения бизнеса с минимальными издержками и развития компании путём внедрения новых решений и реализации новых проектов», – сказал ИТ-директор холдинга «Аксон» Артур Хуснуллин.

«Данный проект является примером эволюции подходов от стандартной топологии сети, при которой в каждой локации сформирован отдельный вычислительный узел, который периодически делает выгрузку в основную базу, к новому подходу, когда все вычисления и данные хранятся в одном месте, а точки продаж являются местами ввода-вывода информации, что позволяет иметь всегда актуальную информацию и непрерывную работу за счёт дублирования каналов связи», – отметила руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами компании Softline Лалита Штырик.

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Благодаря успешному сотрудничеству клиент привлёк Softline к решению новых задач. Сейчас компания осуществляет экспертную техническую поддержку. Кроме того, в планах тестирование и запуск системы Disaster recovery. Предполагается создание резервной копии, которая постоянно реплицируется, при этом активная копия находится во втором, резервном, дата-центре. В случае неполадок буквально «по щелчку клавиш» можно переключаться между площадками, что обеспечит катастрофоустойчивость решения.