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Стрекалов Александр
Стрекалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
|Севастьянов Николай 15 1
|Семенов Юрий 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
|Луна - спутник Земли 1484 1
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