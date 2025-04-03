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Стрекалов Александр



03.04.2025 ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп» 1
24.02.2025 ГК Softline помогла усилить безопасность ИТ-инфраструктуры компании Uvi-Jewellery 1
25.06.2007 В РКК "Энергия" инициирован процесс смены руководства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стрекалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7020 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
Севастьянов Николай 15 1
Семенов Юрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Луна - спутник Земли 1484 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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