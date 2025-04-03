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ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп»

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла «БВК-Групп» организовать безопасный удаленный доступ сотрудников к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре. Внедренная в течение недели система Multifactor значительно повысила уровень защиты данных заказчика, обеспечивая двухфакторную аутентификацию пользователей на сайтах, серверах и в корпоративной почте.

«БВК-Групп» —российский поставщик консервированных продуктов. Группа компаний работает на рынке более 25 лет. «БВК-Групп» поставляет в федеральные и региональные розничные сети по всей стране продукцию торговой марки «Скатерть-Самобранка». Для сотрудников требовалось внедрить двухфакторную аутентификацию. «БВК-Групп» обратился с таким запросом в ГК Softline.

Специалисты ГК Softline, проанализировав представленные на рынке решения, предложили клиенту Multifactor. Система обеспечивает контроль доступа для любого удаленного подключения (RDP, VPN, VDI, SSH и других) и легко адаптируется под бизнес-процессы заказчика. Решение поддерживает широкий спектр платформ, включая сайты, наиболее распространенные серверные операционные системы, системы виртуализации и облачные сервисы.

Команда Softline организовала встречу с участием «БВК-Групп» и вендора «Мультифактор, который провел демонстрацию и ответил на вопросы клиента. После пилотного проекта, реализованного в сжатые сроки, специалисты ГК Softline полноценно внедрили и настроили систему для 220 пользователей. Команда Softline будет обеспечивать техническую поддержку системы.

«В рамках сотрудничества с ГК Softline мы решили задачу обеспечения информационной безопасности при удаленных подключениях и полностью контролируем авторизацию пользователей в условиях дистанционной работы. Внедрение решения повысило уровень защищенности корпоративных ресурсов», — отметил Игорь Бондарев, генеральный директор компании «ТПП Вкусные Консервы» (входит в «БВК-Групп»).

«Проект реализован в короткие сроки — от первой встречи с заказчиком до завершения внедрения системы прошло около трех недель. Это стало возможным благодаря вовлеченности заказчика и вендора, который оперативно подключался на всех этапах и проводил консультации при необходимости», — сказала Александра Стрекалова, руководитель группы по развитию бизнеса в регионах ГК Softline.

«Благодарим «БВК-Групп» за выбор нашего 2FA-решения, а ГК Softline — за оперативное внедрение системы Multifactor в ИТ-инфраструктуру заказчика. Мы непрерывно улучшаем наш продукт, стремясь предоставить российским компаниям современные технологические возможности для предотвращения рисков несанкционированного доступа», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор компании «Мультифактор».

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