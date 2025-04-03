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БВК-Групп Скатерть-самобранка ТПП Вкусные Консервы

«БВК-Групп» — один из российских поставщиков консервированных продуктов. «БВК-Групп» поставляет в федеральные и региональные розничные сети по всей стране продукцию торговой марки «Скатерть-Самобранка». 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.04.2025 ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп» 3
09.03.2007 Пензенская продуктовая компания осваивает мобильную торговлю 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

БВК-Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 131 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 156 1
Orion soft - Орион софт - 306 1
Softline - Софтлайн 3714 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1756 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Пензенская кондитерская фабрика 1 1
Московская ореховая компания 1 1
Продинторг ТК 1 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 982 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1169 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13848 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1861 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1589 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2989 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4856 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4166 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 438 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 1
DevOps - Development и Operations 1226 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 544 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 626 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7786 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
Multifactor - Multipushed - Pushed 11 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Много приложений - RuStore - Рустор 619 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3539 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 1
Башкатов Роман 19 1
Стрекалов Александр 5 1
Бондарев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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