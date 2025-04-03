Получите все материалы CNews по ключевому слову
БВК-Групп Скатерть-самобранка ТПП Вкусные Консервы
«БВК-Групп» — один из российских поставщиков консервированных продуктов. «БВК-Групп» поставляет в федеральные и региональные розничные сети по всей стране продукцию торговой марки «Скатерть-Самобранка».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.04.2025
|ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп» 3
|09.03.2007
|Пензенская продуктовая компания осваивает мобильную торговлю 1
БВК-Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.