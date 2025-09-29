ТЦИ переходит на операционные системы «Альт»

Компания «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) переводит ИТ-инфраструктуру на операционную систему «Альт СП» релиз 10 от «Базальт СПО». Продукт поможет заказчику развивать ИТ-инфраструктуру на проверенных технологиях, сертифицированных ФСТЭК России. Проект реализован компанией «Софтлайн Решения» (ГК Softline). Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Технический центр Интернет» приобрел российскую ОС «Альт СП» Сервер релиз 10 для внутренних и клиентских проектов. Выбранное решение обеспечило импортонезависимость и технологическую суверенность, а также гибкость ИТ-инфраструктуры за счет поддержки как виртуализации, так и контейнеризации. Обе категории имеют сертификацию ФСТЭК России, что обеспечивает соответствие современным требованиям к защите информации и надежности цифровых решений. Кроме того, исключаются риски использования зарубежного ПО в критически важных сервисах, гарантируется масштабируемость и надежность.

Лицензии с правом виртуализации позволяют компании разворачивать защищенные виртуальные серверы для внутренних сервисов и клиентских решений. А лицензии с правом контейнеризации используются для построения современных DevOps-сред, ускоряющих разработку и тестирование программных продуктов.

Таким образом, ТЦИ получил единую платформу для разработки, развертывания и эксплуатации сервисов, которая соответствует высоким требованиям безопасности и открывает новые возможности для масштабирования бизнеса.

«Мы высоко ценим сотрудничество с “Техническим Центром Интернет” и рады, что решения на базе “Альт СП” стали фундаментом для развития его инфраструктуры. Для нас важно не просто поставить продукт, а помочь партнеру выстроить надежную, гибкую и современную цифровую среду. Внедрение данного решения позволит ТЦИ ускорить собственные проекты и одновременно продемонстрировать рынку эффективный пример использования российских технологий на практике. Мы уверены, что этот шаг укрепит позиции компании и станет стимулом для дальнейшего развития», — сказала Александра Стрекалова, руководитель отдела по развитию ключевых клиентов ГК Softline.

«При разработке программных продуктов мы ориентируемся не только на требования по безопасности, но и на потребности пользователей. Для нас важно, чтобы заказчик получал защищенную и комфортную операционную систему и мог построить на ее основе комплексную ИТ-инфраструктуру под любые задачи, — подчеркнула Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Благодарим компанию “Технический Центр Интернет” за оказанное доверие и выбор “Альт СП”. Уверены, что успешный опыт ТЦИ станет отличным примером для других компаний, а наше партнерство будет только укрепляться. Особую признательность за профессионализм выражаем ГК Softline».

«Переход на отечественные программные решения — не просто тренд, а стратегическая необходимость. Использование ОС “Альт СП” позволит нам обеспечить независимость и безопасность нашей инфраструктуры, а также даст гибкость при развитии собственных продуктов. Важно, что решение поддерживает и виртуализацию, и контейнеризацию — это ключевой фактор для построения современной цифровой экосистемы», — сказал Алексей Рогдев, генеральный директор ООО «Технический Центр Интернет».