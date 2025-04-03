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БВК-Групп Скатерть-самобранка


«БВК-Групп» — один из российских поставщиков консервированных продуктов. «БВК-Групп» поставляет в федеральные и региональные розничные сети по всей стране продукцию торговой марки «Скатерть-Самобранка». 


03.04.2025 ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп» 2
09.03.2007 Пензенская продуктовая компания осваивает мобильную торговлю 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

БВК-Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 44 1
Softline - Софтлайн 2900 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 11 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Пензенская кондитерская фабрика 1 1
Московская ореховая компания 1 1
Продинторг ТК 1 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 802 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 762 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 1
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2241 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3793 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 390 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Башкатов Роман 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 468 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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