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БВК-Групп Скатерть-самобранка
«БВК-Групп» — один из российских поставщиков консервированных продуктов. «БВК-Групп» поставляет в федеральные и региональные розничные сети по всей стране продукцию торговой марки «Скатерть-Самобранка».
|03.04.2025
|ГК Softline внедрила систему аутентификации и контроля удаленного доступа Multifactor в «БВК-Групп» 2
|09.03.2007
|Пензенская продуктовая компания осваивает мобильную торговлю 1
БВК-Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 44 1
|Softline - Софтлайн 2900 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
|Башкатов Роман 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
|Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
|Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 468 1
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