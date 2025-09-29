«Софтлайн Решения» обеспечила ТЦИ отечественной операционной системой

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, предоставила компании «Технический Центр Интернет» (ТЦИ) пакет лицензий на использование отечественной операционной системы «Альт СП Сервер релиз 10». Решение поможет заказчику развивать ИТ-инфраструктуру на проверенных технологиях, сертифицированных ФСТЭК России.

«Технический центр Интернет» приобрел российскую ОС «Альт СП Сервер релиз 10» для внутренних и клиентских проектов. Выбранное решение обеспечило импортонезависимость и технологическую суверенность, а также гибкость ИТ-инфраструктуры за счет поддержки как виртуализации, так и контейнеризации. Обе категории имеют сертификацию ФСТЭК России, что обеспечивает соответствие современным требованиям к защите информации и надежности цифровых решений. Кроме того, исключаются риски использования зарубежного ПО в критически важных сервисах, гарантируется масштабируемость и надежность.

Лицензии с правом виртуализации позволяют компании разворачивать защищенные виртуальные серверы для внутренних сервисов и клиентских решений. А лицензии с правом контейнеризации используются для построения современных DevOps-сред, ускоряющих разработку и тестирование программных продуктов.

Таким образом, ТЦИ получил единую платформу для разработки, развертывания и эксплуатации сервисов, которая соответствует высоким требованиям безопасности и открывает новые возможности для масштабирования бизнеса.

«Мы высоко ценим сотрудничество с “Техническим Центром Интернет” и рады, что решения на базе “Альт СП” стали фундаментом для развития его инфраструктуры. Для нас важно не просто поставить продукт, а помочь партнеру выстроить надежную, гибкую и современную цифровую среду. Внедрение данного решения позволит ТЦИ ускорить собственные проекты и одновременно продемонстрировать рынку эффективный пример использования российских технологий на практике. Мы уверены, что этот шаг укрепит позиции компании и станет стимулом для дальнейшего развития», — отметила Александра Стрекалова, руководитель отдела по развитию ключевых клиентов ГК Softline.

«При разработке программных продуктов мы ориентируемся не только на требования по безопасности, но и на потребности пользователей. Для нас важно, чтобы заказчик получал защищенную и комфортную операционную систему и мог построить на ее основе комплексную ИТ-инфраструктуру под любые задачи, — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Благодарим компанию “Технический Центр Интернет” за оказанное доверие и выбор “Альт СП”. Уверены, что успешный опыт ТЦИ станет отличным примером для других компаний, а наше партнерство будет только укрепляться. Особую признательность за профессионализм выражаем ГК Softline».

«Переход на отечественные программные решения — не просто тренд, а стратегическая необходимость. Использование ОС “Альт СП” позволит нам обеспечить независимость и безопасность нашей инфраструктуры, а также даст гибкость при развитии собственных продуктов. Важно, что решение поддерживает и виртуализацию, и контейнеризацию — это ключевой фактор для построения современной цифровой экосистемы», — отметил Алексей Рогдев, генеральный директор компании «Технический Центр Интернет».