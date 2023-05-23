«М.Видео» «наняла» виртуального амбассадора «Эм.Ви»

Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», российскую компанию в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, создал при помощи игрового 3D-моделирования собственного цифрового инфлюенсера по имени «Эм.Ви». Инфлюенсер будет вести социальные сети ритейлера, блоги на медийных площадках ритейлера и участвовать в рекламных кампаниях. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

Виртуальный фотореалистичный аватар «Эм.Ви» станет новым инструментом «М.Видео» для коммуникаций с молодой аудиторией и экспериментальных проектов в сфере маркетинга, в том числе, в рамках коллаборации с брендами-производителями гаджетов и техники. Героиня создана под разные платформы, включая игровой движок Unreal Engine, имеет уникальное визуальное воплощение и собственный голос. Благодаря технологии motion capture, ИИ-моделям обработки речи и аудио «Эм.Ви» сможет самостоятельно проводить стримы, разговаривать с аудиторией через gpt-подобную языковую модель, а также помогать ориентироваться в товарах и сервисах.

«Эм.Ви»

Инфлюенсер будет вести социальные сети ритейлера, блог на «М.клик» – медийной площадке «М.Видео», участвовать в рекламных кампаниях, в том числе, на ТВ.

Аватар уже на старте имеет глубокую продуманную легенду «личности» - с точки зрения предпочтений, характера, эмоций, что отличает проект «М.Видео» от похожих виртуальных инфлюенсеров на рынке.

Благодаря искусственному интеллекту и накопленному опыту «М.Видео» «Эм.Ви» знает все о гаджетах, умеет заинтересовать, полезно и интересно про них рассказывать, находясь на одной волне с широкой аудиторией, особенно зумерами.

Над образом, убедительностью, характером и другими деталями воплощения и «жизни» «Эм.Ви» в рамках экосистемы «М.Видео» несколько месяцев трудилась команда ритейлера совместно с известной российской студией запуска цифровых аватаров и высокотехнологичного контента ITSALIVE.

Как развиваются отечественные ИБ-платформы безопасность

Директор по маркетингу и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков: «Эм.Ви выступит носителем ДНК-кода компании, нашим «голосом и лицом» в цифровом пространстве, адаптивным под различные задачи и инструменты. Героиня будет вовлечена в промо и контентные проекты, от ведения рубрики в бренд-медиа и социальных сетях или генерирования CRM-рассылок, до товарных рекомендаций и проведения собственных распродаж в онлайне. Для виртуального аватара пишется специальный софт, который в будущем сможет генерировать автоматизированный контент».

На старте кампании у «Эм.Ви» появилась собственная страничка на сайте «М.Видео». «Эм.Ви» завела собственный блог в журнале «М.клик», где ответила на вопросы о себе, и уже знакомится с аудиторией «Вконтакте» и Telegram.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.