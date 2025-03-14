«М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в новой концепции и совместно со Sber Metaverse Tech и «СберМаркетингом» запустила ИИ-консультанта «Эм.Ви»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла новый магазин в Москве в торговом центре Botanica Mall, в котором запущен инновационный формат обслуживания клиентов. В магазине начал работать виртуальный консультант «Эм.Ви» — проект реализован совместно со Sber Metaverse Tech, «СберМаркетингом» и агентством Instinct. Также было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между «М.Видео-Эльдорадо» и «СберМаркетингом» по совместным технологическим разработкам в области цифровых аватаров и других технологий в сфере ИИ.

Виртуальный амбассадор «Эм.Ви» в магазине «М.Видео» в ТЦ Botanica мгновенно понимает потребности посетителей и дает консультации по ассортименту бытовой техники и электроники. Цифровой консультант разработан с использованием ИИ-технологий, включая обучение LLM, голосовое управление, распознавание речи и технологии синхронизации движения губ и звукового ряда (липсинк) в режиме реального времени, — а также у него простой и интуитивно понятный интерфейс. За разработку отвечали команды Sber Metaverse Tech и «СберМаркетинга», а за проектирование креативной и продуктовой концепции — агентство Instinct. «Эм.Ви» помогает подобрать технику, предоставляет информацию о характеристиках товаров, подсказывает актуальные акции и скидки в «М.Видео», а также может оформить заказ или вызвать сотрудника магазина для дополнительной консультации.

Это первый публичный запуск цифрового консультанта с полной визуализацией, который в режиме реального времени отвечает на запросы пользователей, обеспечивая релевантность ответов. Это достигается благодаря интеграции с поисковым движком «М.Видео», а также специально разработанной системе анализа запросов и базе знаний, использующей технологию RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Большая языковая модель (LLM) настроена так, чтобы соответствовать характеру и «библии» персонажа, созданным командой Instinct. Благодаря этому «Эм.Ви» передает фирменный стиль и манеру общения бренда в каждом ответе.

Директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков, сказал:

«Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью розничной торговли. Как Главный эксперт по технике мы внедряем самые передовые решения для удобства наших клиентов. К 32-летию компании мы не только запустили новый магазин в ТЦ Botanica, где представлена новая концепция, но и создали уникальное решение для непродуктового ритейла – цифрового консультанта «Эм.Ви», которая помогает клиентам быстро получать информацию о товарах, сравнивать характеристики и оформлять покупки. Она дополняет работу наших консультантов, повышая скорость обслуживания и улучшая клиентский опыт».

Руководитель Hott, отдела инновационных продуктов и сервисов агентства Instinct Наталия Аметова, сказала: «Мы знаем, что люди выбирают технику, изучая отзывы на сайте или спрашивая у консультанта в магазине, либо у своих знакомых. Три этих пути можно объединить, создав абсолютно новый клиентский опыт в выборе техники. Тогда мы придумали первого в мире ИИ-консультанта — «Эм.Ви».

Также «Эм.Ви» обладает эмоциональным интеллектом, что делает ее взаимодействие с клиентами естественным и приятным. Она отвечает на вопросы в течение нескольких секунд, а ее интерфейс позволяет покупателям просматривать товары, получать рекомендации и быстро переходить по QR-кодам для оформления покупки. Такой формат значительно ускоряет процесс выбора техники.

Руководитель Sber Metaverse Tech Максим Козлов сказал: «Наше сотрудничество с «М.Видео-Эльдорадо» позволило нам объединить передовые технологии в интерактивного цифрового консультанта – «Эм.Ви», которая мгновенно анализирует данные о товарах и обеспечивает эмоциональное вовлечение пользователя. Это будущее ритейла, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью клиентского сервиса, создавая глубокую вовлеченность и эмоциональную связь с пользователями».

Руководитель отдела технологий «СберМаркетинга» Константин Поляничев отметил: «Вместе с «М.Видео-Эльдорадо» мы уже не первый год работаем над развитием технологий. Год назад мы создали сервис, который позволяет быстро и удобно создавать контент с «Эм.Ви», сейчас представляем интерактивный формат взаимодействия цифрового амбассадора. И это только начало, поэтому мы заключили соглашение о сотрудничестве с «М.Видео-Эльдорадо», чтобы продолжать работу над совместными технологическими разработками в области цифровых аватаров и других технологий: virtual production, metaverse и многие другие».

Помимо внедрения ИИ-консультанта, новый магазин в Botanica Mall отличается современным дизайном и удобным зонированием. Фирменный стиль «М.Видео», разработанный агентством Linii, органично интегрирован в интерьер: узнаваемый красный цвет, динамичные элементы логотипа и функциональные торговые стеллажи создают комфортную среду для покупателей. Использование текстуры дерева светлого оттенка в интерьере помогает создать ощущение уюта и легкости. Фирменный паттерн в графитовом цвете над пристенными стеллажами по всему периметру магазина визуально добавляет объем. Красные торцы стеллажей, оформленные в фирменном цвете бренда, помогают клиентам легко ориентироваться в пространстве магазина. Это позволяет покупателям быстро находить нужные товары и услуги, что значительно ускоряет процесс покупки.

Одной из ключевых особенностей стало пространство «М.Кафе» — редкое решение для непродуктового ритейла, где посетители могут обсудить покупку, получить консультацию и насладиться чашкой ароматного кофе. Также в новом формате оформлена зона центра обслуживания клиентов, где представлены сервисы «М.Финанс» и «М.Мастер». Здесь клиенты получат помощь в установке и обслуживании техники и смогут осуществить все необходимые операции — покупку, оформление кредита, заказ доставки и установки — в одном месте.