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Поляничев Константин
|14.03.2025
|«М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в новой концепции и совместно со Sber Metaverse Tech и «СберМаркетингом» запустила ИИ-консультанта «Эм.Ви» 1
|16.02.2024
|3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента 1
Поляничев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Puma - Пума 47 1
|Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 15 1
|Nike 187 1
|IKEA - ИКЕА 158 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
|Козлов Максим 30 1
|Стерлигов Петр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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