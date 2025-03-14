Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Поляничев Константин


14.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла магазин в новой концепции и совместно со Sber Metaverse Tech и «СберМаркетингом» запустила ИИ-консультанта «Эм.Ви» 1
16.02.2024 3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поляничев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 162 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 292 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 321 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
Telegram Group 2056 1
Puma - Пума 47 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 15 1
Nike 187 1
IKEA - ИКЕА 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3594 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2106 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1087 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3958 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2914 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 30 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10617 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9252 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
Сбер - СберКот 8 1
Козлов Максим 30 1
Стерлигов Петр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще