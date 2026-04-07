Сбер - СберКот

СберКот разговаривает с ребёнком на одном языке и никогда не даст вредный совет, так как бережно подбирает формулировки при общении с детьми. Он поддерживает любознательность и даёт полезные рекомендации. Безопасное взаимодействие возможно благодаря распознаванию голоса и детскому фильтру, который работает при общении детей со СберКотом внутри умных колонок Sber. СберКот поможет придумать сказку, главных героев которой определяет ребёнок или родители. С ним также можно поиграть в образовательные игры для самых маленьких, например, по описанию от СберКота угадать, о каком животном идет речь. СберКот сможет превратить учебу в увлекательную игру, объяснит сложное простыми словами, с ним легко выучить таблицу умножения или стих, поможет с докладом по школьным предметам или проведет полноценное исследование по заданной теме.