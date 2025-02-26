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Сбербанк развивает семейство виртуальных ассистентов для детей

Виртуальные ассистенты на основе искусственного интеллекта сегодня популярны среди всех возрастов, включая детей. И Сбербанк стал первой компанией, внедрившей ИИ-помощника в различные банковские продукты для юных пользователей. Дети быстро подхватывают любые нововведения и активно начинают взаимодействовать с виртуальными ассистентами. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В ноябре 2024 г. в детском банковском приложении «СберKids» «заговорил» СберКот — виртуальный ассистент, адаптированный под возрастную аудиторию 6–13 лет, голос которого был синтезирован с помощью платформы речевых технологий SaluteSpeech. «СберКот» буквально оживает в приложении и общается с ребенком в режиме реального времени. Возможности GigaChat позволили стилизовать ответы ассистента под возраст клиентов — так, «СберКот» говорит на языке, понятном детям, простыми фразами, по-дружески приветствует их.

Всего за три месяца к «СберКоту» в приложении обратились пять млн раз, а общее число заданных вопросов превысило 12 млн. Юные пользователи интересуются финансами (как проверить баланс, что делать, если потерял карту или забыл пин-код), делятся со «СберКотом» своими успехами, спрашивают совета, обсуждают любимые фильмы и игры. Дети видят в нем настоящего друга, который всегда рядом.

60% пользователей приложения на Android-смартфонах воспользовались виртуальным ассистентом, а 25% пользуются им регулярно. В среднем ребенок общается со «СберКотом» четыре минуты.

ИИ-помощник, как и сами юные клиенты, постоянно развивается, совершенствуется, становится умнее, интереснее и интерактивнее.

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В скором времени знакомый голос можно будет услышать по телефону — виртуальный ассистент при звонке на номер 900 заговорит голосом «СберКота». Сейчас 135 тыс. детей ежемесячно обращаются в службу заботы о клиентах, и 88% их запросов уже решаются на уровне виртуального ассистента. В будущем это будет «СберКот». Банк приступает к тестированию нового функционала. Алгоритмы банка позволяют определить, что звонит ребенок, и его сразу переключат на виртуального ассистента с голосом «СберКота». Голос милого и непосредственного «СберКота» сделает общение еще более легким и приятным.

Если тестирование голосовой версии пройдет успешно, она будет доступна для всех детей.

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