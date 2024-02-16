3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента

«СберМаркетинг» и центр технологий Метаверса Сбербанка (ранее Sber AR/VR Lab) презентовали первый в России онлайн-сервис для создания контента с 3D цифровыми инфлюенсерами — Studio.iVFX.

Цифровые амбассадоры — один из важных трендов современного digital-маркетинга. Коллаборации с digital-блогерами проводят крупнейшие мировые бренды: Amazon, IKEA, Nike, Puma, Dior и Balenciaga. Собственные цифровые аватары есть у IBM, Maybelline New York и LVMH. Яркие примеры digital-амбассадоров в России — «ЭМ.Ви» у «М.Видео» и «СберКот» у Сбербанка.

«СберМаркетинг» и центр технологий Метаверса Сбербанка не только создают цифровых инфлюенсеров, они пошли дальше и разработали онлайн-сервис Studio.iVFX. Сервис ускоряет создание роликов и упрощает работу команды, благодаря чем затраты сокращаются более чем в пять раз.

Сервис дает возможность создавать речь, мимику, жесты, выбирать образ персонажа, выстраивать кадр — ракурс и масштаб, менять фон и освещение для создания уникального контента. Все это можно сделать за несколько минут в обычном браузере с помощью интуитивно понятного интерфейса.

«Ядро Studio.iVFX — уникальная разработка центра технологий Метаверса Сбербанка. Это эксклюзивный сервис для создания мимики и липсинка (синхронизации движения губ с произносимым текстом) на основе текста или аудиофайла. Голос для цифрового инфлюенсера синтезирован с помощью технологии Salute Speech компании SberDevices», — сказал Максим Козлов, руководитель центра технологий Метаверса Сбербанка.

Среди возможностей студии: дополнительные звуки эмоций (смех, вздохи, удивление) в исполнении профессиональной актрисы, интеграция титров и QR-кодов. Видео в Full HD качестве адаптировано под популярные форматы — 16:9, 9:16, селфи и размер 1:1 — специально для видеосообщений в Telegram.

«Первыми с нашим сервисом стала работать команда «М.Видео». Нам было интересно разрабатывать кастомизацию сервиса для харизматичного персонажа «Эм.Ви». Наша задача была облегчить и ускорить для команды маркетинга создание контента для широкого круга каналов коммуникации — социальные сети, CRM-каналы, блог и даже OLV-видео. Специально для «Эм.Ви» наши 3D-художники подготовили персонализированные варианты анимации тела и запрограммировали так, чтобы движения, соединяясь между собой, выглядели плавными и естественными», — отметил Константин Поляничев, руководитель направления технологий Event Lab «СберМаркетинга».

Руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео-Эльдорадо» Петр Стерлигов: «В прошлом году совместно с российской студией Itsalive и креативным агентством Instinct мы создали уникального фотореалистичного амбассадора «Эм.Ви», которая выступает технологичным лицом и голосом всей команды экспертов М.Видео. Мы отразили в ней накопленный опыт и экспертизу, а также последние тренды в дизайне и маркетинге. «Эм.Ви» живет во всех digital-ресурсах «М.Видео», ведет социальные сети, появляется в коллаборациях с вендорами, брендами и техноблогерами. Vtuber уже снялась в клипе Клавы Коки, а также провела стрим с реальными инфлюенсерами. Благодаря специальному софту Studio.iVFX мы можем смотреть на «Эм.Ви» в режиме реального времени, а также автоматизировать создание профессионального контента. При помощи передовых технологий и раскадровки движений мы создаем сложную анимацию, сравнимую с графикой в фильмах Marvel и Avatar 2».