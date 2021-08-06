Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Островский Святослав
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Публикаций - 41, упоминаний - 43
Островский Святослав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришаков Максим 27 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Волож Аркадий 181 1
|Макаров Андрей 18 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769717, в очереди разбора - 673401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769717, в очереди разбора - 673401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru