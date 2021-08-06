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Островский Святослав


06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 1
26.07.2021 ВТБ начал выпускать цифровую премиальную карту Mir Supreme 1
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 1
07.04.2021 ВТБ выпустил полмиллиона цифровых карт 1
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1
15.12.2020 «Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay 1
17.12.2018 В «Сбербанке Онлайн» можно дарить подарки из маркетплейса «Беру» 1
07.12.2018 Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке» 1
06.11.2018 Аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек 1
23.10.2018 В «Сбербанке онлайн» на iPhone появилась возможность отправлять денежные фото- и видеооткрытки 1
01.10.2018 Сбербанк обновил Сбербанк Онлайн на iPhone и представил денежные «Открытки» 1
12.02.2018 Сбербанк запустил «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн» 1
31.07.2017 Мобильная аудитория Сбербанка превысила число пользователей веб-версии 1
28.07.2017 Мобильная аудитория «Сбербанк Онлайн» превысила число пользователей веб-версии 1
19.06.2017 Сбербанк подключил карты к Samsung Pay через мобильное приложение 1
13.02.2017 Сбербанк адаптировал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для незрячих 1
13.07.2016 Сбербанк запустил сервис «Копилка» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 1
11.05.2016 «Сбербанк Онлайн» будет предустановлен на новые смартфоны Huawei и Honor 1
15.01.2016 Сбербанк запустил виртуального помощника в Telegram 1
17.12.2015 «Сбербанк» представил «Сбербанк Онлайн» для Android с новым дизайном 1
14.12.2015 Число пользователей мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» превысило 10 млн человек 1
09.12.2015 Сбербанк обновил «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
12.10.2015 Сбербанк обновил «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
06.08.2015 Сбербанк обновил мобильный «Сбербанк Онлайн» 1
17.03.2015 Сбербанк выпустил первое в мире банковское приложение со встроенным антивирусом 2
17.03.2015 «Сбербанк» выпустил новую версию своего мобильного приложения для Android 1
12.08.2014 Хакатон «Сбербанка»: разработчики мобильных финсервисов получили i1 млн 1
31.07.2014 Определены победители хакатона мобильных финансовых сервисов 1
13.05.2014 Клиенты «Сбербанка» теперь могут самостоятельно подключить «Сбербанк ОнЛ@йн» 1
03.12.2013 «Сбербанк» выпустил обновленную версию интернет-банка «Сбербанк Онлайн» 1
22.07.2013 «Сбербанк» выпустил новое приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone 1
17.07.2013 Оплатить электронные билеты на поезда «Аэроэкспресс» теперь можно с помощью SMS 1
04.07.2013 «Сбербанк» завершил сделку по приобретению доли в «Яндекс.Деньги» 1
11.06.2013 Клиенты «Волго-Вятского банка Сбербанка» могут пополнять счет в «Яндекс.Деньгах» без комиссии 1
03.06.2013 Клиенты «Сбербанка» теперь могут пополнять счета в «Яндекс.Деньгах» без комиссии 1
24.05.2013 Вышел «Сбербанк ОнЛ@йн» для Windows Phone 1
25.04.2012 «Сбербанк» в смартфоне будет совсем другим 2
19.09.2011 Клиенты «Банка Русский Стандарт» могут оформить виртуальную карту в терминалах Comepay 1
18.07.2011 Банк «Русский стандарт» научился пополнять кошельки Webmoney в интернет-банке 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Островский Святослав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая Платформа 34 6
Samsung Electronics 5730 3
Microsoft Corporation 11168 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Google LLC 7177 1
ВТБ Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
Магнит - Сеть магазинов 269 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Союзмультфильм - киностудия 25 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ИСТ Бридж Банк 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 24
Google Android 10751 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 10
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 9
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ВТБ Онлайн 137 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Магнит Magnit Pay 6 2
ВТБ Мультикарта 147 1
Сбербанк СберКот 3 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Гришаков Максим 27 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Волож Аркадий 181 1
Макаров Андрей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769717, в очереди разбора - 673401.
Создано именных указателей - 46354.
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