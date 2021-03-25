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«Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay

ПО Софт Ритейл Розница

«Магнит» добавил в свое приложение услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и пополнения транспортных карт. Такие функции появились в приложении программы лояльности «Магнит» после обновления.

Новые возможности доступны пользователям платежного сервиса Magnit Pay. Он разработан совместно с группой ВТБ и запущен в середине декабря 2020 г. За это время активными пользователями платежного сервиса стали уже около 180 тыс. покупателей «Магнита», свыше 77 тыс. человек добавили карту Magnit Pay в сервисы бесконтактной оплаты (Apple Pay, GooglePay и др.). Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит». Общее число выпущенных виртуальных платежных карт Magnit Pay превышает 3 млн штук.

Обновление позволяет оплачивать через Magnit Pay связь, интернет и ТВ внутри приложения программы лояльности «Магнит». Также появилась возможность пополнять транспортные карты «Тройка» и «Стрелка». Все эти платежи принимаются без комиссии.

«Магнит» расширяет возможности своей программы лояльности в рамках стратегии построить на ее базе суперприложение. В ближайшее время компания намерена добавить новые сервисы – среди них оплата услуг ЖКХ, штрафов, налогов и пр.

«Мы продолжаем создавать суперприложение «Магнит» и наполнять его полезными функциями. Возможность оплаты услуг связи и транспорта непосредственно в приложении увеличит его ценность для покупателей, а также позволит расширить аудиторию Magnit Pay, темпы роста которой сегодня уже выше наших ожиданий», – сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен.

«Мы рады, что благодаря нашей технологической платформе BaaS (Bank as Service) Magnit Pay становится не просто платежной картой, а полноценным банковским приложением для ежедневного использования, что подтверждается 180 тыс. активных клиентов. Это то, ради чего мы развиваем платформу – чтобы предоставлять удобные банковские сервисы клиентам наших партнеров. В ближайшее время у пользователей Magnit Pay появятся новые опции, например, оплата по QR-коду, услуги кредитного брокера и многое другое», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение



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