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ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на «Госуслугах» без СНИЛС

ВТБ и Минцифры России запустили сервис, который позволяет регистрироваться на портале «Госуслуг» без СНИЛС. Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Регистрация на «Госуслугах» требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. ВТБ первым в России предложил оформить регистрацию подтвержденной учетной записи на портале без предъявления СНИЛС. Сервис доступен в офисах банка и «ВТБ онлайн».

Для получения услуги любому клиенту понадобится только паспорт. Сотрудники банка в режиме реального времени отправят запрос в Минцифры России, получение ответа от министерства займет меньше двух минут. Данные поступают в ВТБ по защищенным каналам связи. После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал «Госуслуг», в том числе оформление заявлений на соцвыплаты или перевод пенсии на карту банка.

«Новое решение, запущенное банком совместно с Минцифры России, облегчит для людей взаимодействие с госсервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде без необходимости иметь СНИЛС под рукой. ВТБ поможет всего за пару минут зарегистрировать на портале “Госуслуг” уже подтвержденную учетную запись. А для получения финансовых сервисов, например, перевода пенсии на карту ВТБ, больше не потребуется брать с собой дополнительные документы, достаточно только паспорта», – сказал Святослав Островский, член правления ВТБ.

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ВТБ одним из первых банков совместно с Минцифры России начал активно реализовывать программу «Социальное казначейство» и ранее уже запустил для клиентов ряд цифровых сервисов в «ВТБ онлайн». Так, клиенты банка могут найти в «ВТБ онлайн» свой адрес, СНИЛС, ИНН, данные загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС, которые хранятся с соблюдением передовых стандартов финансовой безопасности.

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