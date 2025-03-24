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Apple macOS VoiceOver


24.03.2025 ​​«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления 1
25.11.2024 «Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID» 1
17.06.2024 «МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей 1
08.02.2024 «Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам 1
01.02.2024 «Яндекс» изучил технические предпочтения людей с нарушениями зрения 1
01.11.2023 Мобильные приложения «Яндекс музыки» стали доступными для незрячих пользователей 1
03.06.2022 «ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения 1
12.11.2021 «Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей 1
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями 1
24.02.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri 1
15.10.2020 Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 1
18.09.2019 Через новейшую iOS можно получить доступ к смартфону в обход блокировки. Видео 1
21.12.2018 В приложении «Яндекс.Метро» на iOS обновился дизайн 1
02.10.2018 Появилась пошаговая инструкция выуживания фото из новейших iPhone. Видео 1
09.08.2018 Abbyy TextGrabber для Android стал бесплатным для скачивания 1
07.06.2018 Abbyy TextGrabber для iOS стал бесплатным и научился переводить текст «на лету» 1
31.07.2017 Мобильная аудитория Сбербанка превысила число пользователей веб-версии 1
28.07.2017 Мобильная аудитория «Сбербанк Онлайн» превысила число пользователей веб-версии 1
04.07.2017 В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» появились новые возможности 1
22.06.2017 Abbyy представила новую iOS-версию приложения TextGrabber для распознавания и перевода текста 1
13.02.2017 Сбербанк адаптировал мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для незрячих 1
11.11.2016 Apple запустила веб-сайт «Универсальный доступ» для пользователей в России 1
09.04.2013 Вышла новая версия Abbyy TextGrabber + Translator 3.0 для iOS с функциями для людей с нарушениями зрения 1
14.09.2012 Первый взгляд на новый iPod: плеерная революция начинается в октябре 1
07.10.2009 Новый iPod Nano с видеокамерой: кино будет 1
10.09.2009 Стив Джобс представил новые плееры iPod. ФОТО 1
09.06.2009 Apple представила новый iPhone, Macbook и ОС 1
29.05.2009 Новый iPod shuffle заговорил по-русски 1
09.04.2009 Новый iPod Shuffle: лучший сверхкомпактный плеер 1
11.03.2009 Apple представила iPod shuffle третьего поколения 1
29.05.2008 Apple выпустила Mac OS X 10.5.3 1
01.04.2008 Apple приступила к тестированию Mac OS X 10.5.3 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Apple macOS VoiceOver и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12186 13
Yandex - Яндекс 7505 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1459 2
Samsung Electronics 10311 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
X Corp - Twitter 2872 1
Nvidia Corp 3527 1
Компас 20 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 353 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
NtechLab - НтехЛаб 124 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 74 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 300 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 2
Nike 187 1
Почта России ПАО 2133 1
КиШ - Король и Шут 14 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 6
Наушники - Headphones 4057 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24715 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1752 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 4
Оцифровка - Digitization 4613 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3038 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 971 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 3
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 151 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3448 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3906 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3796 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6268 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2507 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1195 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1008 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 2
Apple iOS 7883 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 11
Google Android 14127 8
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 7
Apple iPod 1537 6
Apple iPod Shuffle 80 5
Apple iTunes Store 1068 5
Apple iPhone 6 4862 5
Apple Siri - Голосовой помощник 400 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 4
Abbyy TextGrabber 14 4
Apple macOS 2082 4
Apple iPod Touch 746 4
Apple iPod nano 215 4
Apple - App Store 2910 3
Apple iPad 3873 3
Apple macOS Snow Leopard 122 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 3
Microsoft Windows 15786 3
Apple FaceTime 175 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 2
Apple Pay 491 2
Samsung Pay 292 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Apple iPhone 5 773 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 437 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 426 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 2
Apple - macOS Time Machine 73 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 266 2
Яндекс.Метро 18 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Apple AirPlay 118 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 469 1
Островский Святослав 47 3
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 2
Акимов Игорь 6 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 2
Чугунов Никита 81 2
Галушкин Олег 182 1
Зайцев Михаил 273 1
Ведяхин Александр 133 1
Подорожный Юрий 3 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Солнцева Екатерина 58 1
Молчанов Артем 6 1
Бодягин Иван 9 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Сагалович Александра 13 1
Бровко Александр 10 1
Попко Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 5
Испания - Королевство 3725 5
Германия - Федеративная Республика 12735 4
Франция - Французская Республика 7874 4
Япония 13330 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 3
Беларусь - Белоруссия 5755 2
Турция - Турецкая республика 2390 2
Украина 7643 1
Узбекистан - Республика 1755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Италия - Итальянская Республика 4367 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Южная Корея - Республика 6688 1
Казахстан - Республика 5590 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 575 5
Английский язык 6691 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1679 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6375 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2987 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 2
Ergonomics - Эргономика 1609 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1386 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 1
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Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1594 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4077 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Платёжное поручение - Payment order 226 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2425 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5588 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5007 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 73 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2456 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 517 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 1
Видеокамера - Видеосъёмка 696 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 239 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 870 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1648 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Короткая ссылка
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