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«Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей

Приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства.

Программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, озвучивают то, что отображается на экране. Чтобы они работали корректно, команда «Такси» снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками и с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию.

Незрячим пользователям «Такси» доступны все основные возможности сервиса. Они могут задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю — и все это на слух, без картинки перед глазами.

«Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса — шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных», — отметил Артем Молчанов, руководитель продуктового направления «Яндекс Go».

Для незрячих адаптированы и другие сервисы и приложения «Яндекса». Сейчас люди с нарушениями зрения могут пользоваться базовыми возможностями «Яндекс.браузера» для компьютеров, приложения «Метро», веб-версий «Поиска» и «Погоды». «Яндекс» продолжит работать в этом направлении, и в будущем незрячим будет доступно больше функций и больше сервисов.

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