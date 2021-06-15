ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями

Мобильное приложение и интернет-банк «ВТБ онлайн» будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 г. Сейчас для незрячих пользователей доступно уже более 30% всей функциональности мобильного приложения и 50% — интернет-банка.

«Наша задача — сделать мобильное приложение и интернет-банк полностью доступными для клиентов с ограниченными возможностями, чтобы им было действительно удобно пользоваться всеми функциями «ВТБ онлайн». По нашим данным, приложением и интернет-банком сегодня пользуются примерно 840 тыс. людей с ограниченными возможностями. Всем им уже доступны самые популярные страницы и операции в «ВТБ онлайн»: платежи и переводы, в том числе через СБП, оплата мобильной связи, связь с банком и оформление кредитных продуктов», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Воспользоваться приложением «ВТБ онлайн» незрячие клиенты могут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа по мере прохождения клиента по экрану озвучит кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка «ВТБ онлайн» пользователям Windows нужно установить программу NVDA, а пользователям macOS — включить функцию VoiceOver.

В октябре 2020 г. ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов: был разработан специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания людей с ограниченными возможностями по зрению. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и пользователи других банков. В настоящее время функциональность доступна на более чем 7 тыс. банкоматах ВТБ по всей стране.