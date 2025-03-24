​​«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления

«​2ГИС» представил обновления для пользователей мобильного приложения. Теперь доступен режим «картинка в картинке» для удобного ведения по маршруту, улучшенный выбор маршрутов для незрячих пользователей, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и на общественном транспорте. Подробнее о новых функциях — ниже. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

​Для Android

​​Ориентироваться в городе стало еще удобнее: «2ГИС» научился показывать маршрут в режиме мини-окна — теперь во время поездки или прогулки можно открыть другие приложения, а маршрут по-прежнему будет перед глазами. Это работает как при навигации на автомобиле, так и на велосипеде, самокате или пешком (в пешеходных маршрутах).

​​«“Картинка в картинке” — хорошее решение для водителей, курьеров и всех, кто сочетает навигацию с другими задачами. Пользователи могут оставаться в курсе маршрута, не прерывая работу смартфона. А еще это отличная новость для тех, кто ценит новые технологии и функциональность в приложениях. Мини-окно с маршрутом на экране делает навигацию комфортнее и избавляет от лишних переключений», — сказал менеджер продукта в направлении «Новые интерфейсы» в «2ГИС» Дмитрий Ермаченков.

​​Новая функция доступна для приложения на Android (версия 7.3) и пригодится пользователям, которые в поездке или на прогулке следят не только за маршрутом, но и общаются в мессенджере или по видеосвязи, слушают музыку или смотрят ролик.

​​Настроить режим можно в приложении: «2ГИС» → Настройки → Навигатор → Картинка в Картинке. После этого при запущенной навигации можно свернуть маршрут и продолжить пользоваться смартфоном — окно с картой останется на экране. Окно можно двигать по экрану и менять его размер. А если нужно закрыть — просто перетащить вниз или нажать на крестик.

​Для iOS

​​Год назад «2ГИС» начал покрывать самые востребованные сценарии в режиме VoiceOver — встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд. В результате самые востребованные функции приложения «2ГИС» на iOS стали доступными для незрячих.

​​Сейчас «2ГИС» выпустил важное улучшение для незрячих и слабовидящих пользователей «2ГИС» с помощью функции VoiceOver — теперь при выборе маршрута появилась возможность листать альтернативные варианты. Достаточно свайпа тремя пальцами, чтобы переключиться между маршрутами, а VoiceOver озвучит эти альтернативы — можно быстро выбрать нужный маршрут свайпами вверх или вниз, когда текущий маршрут в фокусе. Кроме того, в новой версии появилось озвучивание номера ветки метро и озвучивание промежуточных остановок. Это делает навигацию ещё более доступной и удобной для незрячих пользователей приложения.

​​Включить функцию VoiceOver можно в настройках айфона: Настройки → Универсальный доступ → VoiceOver → Вкл. Дополнительно в настройках 2ГИС ничего включать не нужно — сервис готов к работе в голосовом интерфейсе.​

​Live Activity для Apple Watch

​​«2ГИС» стал еще удобнее для пешеходов: теперь навигация работает в режиме Live Activity на Apple Watch — при запуске маршрута в приложении «2ГИС» информация о нем автоматически отображается на экране часов — можно убрать телефон в карман, а маневры будут отображаться на часах. Чтобы открыть маршрут полностью — достаточно нажать на строку Live Activity. Телефон можно оставить в кармане — «2ГИС» всегда подскажет дорогу.

​​Для пешеходов виджет отображает рельеф местности с подъемами и спусками, помогая лучше планировать передвижение. В автомобильной навигации пользователи получают уведомления о важных манёврах и изменениях маршрута прямо на часы, а благодаря интеграции с Always-On Display маршрут остается видимым даже при заблокированном экране.

​​Live Activity разработана с учетом возможностей watchOS и доступна для всех пользователей Apple Watch (WatchOS 11+), использующих приложение «2ГИС».

​И для общественного транспорта

​​Виджеты, которые позволяют отслеживать навигацию на экране блокировки, доступны не только на навигаторе для авто, но и для пешеходов, велосипедов и самокатов — они работают на платформах iOS и Android и показывают актуальную информацию о маршруте: прогрессе, предстоящих манёврах и других ключевых деталях. Уведомления доступны прямо на заблокированном экране айфона.

​​В обновленной версии «2ГИС» виджеты Live Activity появились и для маршрутов общественного транспорта — можно отслеживать прогресс своей поездки прямо с экрана блокировки или через Dynamic Island. Этот виджет доступен пока только для приложения на iOS (версии 17+, на айфонах 14 Pro, 14 Pro Max и линейке 15+.

​​Больше не нужно открывать приложение, чтобы узнать, где автобус, сколько идти до метро или когда следующая пересадка. Виджет обновляется в реальном времени и отображает всю необходимую информацию о маршруте.​​

​​«Мы стремимся сделать навигацию еще удобнее и доступнее для всех пользователей "2ГИС", — сказал Дмитрий Ермаченков. — Теперь с Live Activity на Apple Watch можно легко следить за маршрутом, не доставая телефон, а обновлённые виджеты для общественного транспорта помогут не пропустить свою остановку или пересадку прямо с экрана блокировки iPhone. Эти улучшения делают городские передвижения ещё проще и комфортнее»

​​Обновления уже доступны в актуальной версии «2ГИС» для Android и iOS.