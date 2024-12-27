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Молчанов Артем



27.12.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!» 1
31.03.2023 Кладовщик «М.Видео» украл iPhone на 2 миллиона, чтобы стать самым крутым в Counter Strike 1
20.03.2023 Россиянин отправится в тюрьму за кражу iPhone из «М.Видео» и «Эльдорадо». Он выносил смартфоны годами, и его не могли поймать 2
12.11.2021 «Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей 1
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Молчанов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 4
Apple Inc 12100 3
Google LLC 11775 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
Часы - Watch 941 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Google Android устройства-девайсы 720 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Apple iPhone 13 142 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple iPhone 11 253 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
Apple macOS VoiceOver 31 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple iOS 7809 1
Apple iPhone 14 130 1
Заева Елена 14 1
Тумусов Федот 9 1
Горелкин Антон 93 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 104 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 348 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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