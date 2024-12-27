Яндекс Бери Заряд!
Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулаков Кирилл 7 7
|Ермаченков Степан 2 2
|Каримов Денис 1 1
|Рензяев Константин 62 1
|Соболев Александр 12 1
|Воронин Павел 136 1
|Малышев Анатолий 1 1
|Усманов Алишер 301 1
|Сушкевич Дмитрий 1 1
|Утехин Антон 3 1
|Туринге Иван 21 1
|Примак Алексей 3 1
|Богатищев Николай 5 1
|Арганов Артем 1 1
|Кончакова Наталья 1 1
|Саврасов Роман 1 1
|Молчанов Артем 6 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 3
|Forbes - Форбс 817 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.