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Яндекс Бери Заряд!

Яндекс - Бери Заряд!


27.12.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!» 2
18.11.2024 Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» прошел сертификацию по стандарту PCI-DSS 2
29.10.2024 Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721 за два месяца 3
20.09.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств 4
06.09.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев 2
03.09.2024 В Москве запустился совместный проект «Московского постамата» и сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» 2
20.03.2024 Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 2
17.10.2023 Сервис «Бери Заряд!» выяснил, почему россиянине не хотят покупать IPhone 15 5
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
22.11.2022 «Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы 1
27.09.2022 В России появилась единая подписка на городские сервисы 2
19.08.2022 Станции «Бери заряд» появятся в сети салонов «Мегафона» 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 4
23.09.2020 В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 6
18.08.2020 В Краснодарском крае запустился сервис по аренде портативных зарядок для мобильных устройств «Бери Заряд!» 4
30.11.2018 Выпускник бизнес-школы «Сколково» запустил сервис по аренде зарядных устройств для смартфонов 3

Публикаций - 19, упоминаний - 47

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 4
Ankerbox 3 3
WeCharge 3 3
NOMO 3 3
Chimpy 3 3
Fuel Rod 3 3
Chargerent 3 3
Квантера 5 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 3
Деньги Вперед 7 3
Quantum-A 5 3
Yandex - Яндекс 7340 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Apple Inc 12100 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Telegram Group 1983 1
Ростелеком 9701 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
Информзащита 756 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Кофемания 51 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ароматный мир 7 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
WildJam - Вайлд Джем 2 1
American Express - Amex 328 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
JCB International 144 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Музеон - парк искусств 19 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
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DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
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Ведомости 996 1
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Академия перемен 6 3
Умназия 3 3
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
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