В «Яндекс Go» появилась аренда пауэрбанков «Бери заряд»

В «Яндекс Go» появилась новая услуга — аренда пауэрбанков. Взять зарядку можно в разделе «Бери заряд» внутри привычного приложения Go. Для аренды не нужна установка отдельного приложения, регистрация и дополнительная привязка банковской карты. Это поможет быстро арендовать пауэрбанк даже на минимальном проценте заряда смартфона. Получение зарядки теперь занимает около восьми секунд. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Аренда доступна в кафе, торговых центрах и других популярных локациях в 250 городах России. Чтобы арендовать пауэрбанк, нужно выбрать на карте ближайшую точку выдачи и отсканировать QR-код. Сдать устройство можно в любой удобной станции, в том числе в другом городе. Стоимость аренды не изменилась — актуальный тариф можно узнать при нажатии на точку аренды в приложении или отсканировав QR-код ближайшей зарядной станции.

Сейчас для аренды доступно более 40 тыс. станций. До конца 2026 г. «Яндекс» планирует расширить партнерскую сеть «Бери заряд» в два с половиной раза — станции появятся еще в 60 тыс. точек. Заведения, которые устанавливают оборудование, получают до 20% оборота станции ежемесячно, а также дополнительный трафик — каждая точка будет отображаться на карте в приложении «Яндекс Go» и привлекать посетителей. С «Бери заряд» сотрудничает более 10 тыс. партнеров, например, Rostic's, «Вкусвилл», X5 Group, Burger King, «Дикси», «Мегафон».

«Яндекс» приобрел «Бери заряд» в декабре 2024 г. Он вошел в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами «Яндекса» — каршерингом, самокатами и велосипедами. В ближайшие два года «Яндекс» вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб.