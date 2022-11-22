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«Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы

«Бери заряд!» зарегистрировалась на платформе «Федерального экологического оператора» «Росатома» и получила паспорт отходов, который по закону должны иметь все работающие с отходами компании.

В настоящий момент компания формирует заявку на утилизацию первой партии своих портативных аккумуляторов (пауэрбанков), которые были завезены в Россию еще в 2018 г.

«До сих пор у нас не было необходимости утилизировать пауэрбанки, все привезенные устройства находились в использовании. Но после 400-500 полных зарядок пауэрбанк теряет свою емкость, и часть нашего парка уже должна быть утилизирована. Мы заботимся об экологии, и для нас, как лидера рынка пауэрбанк-шеринга в России, крайне важно соблюдать требования, утилизировать отходы в соответствии с действующим законодательством и тем самым внедрять лучшие практики и становиться образцом для всех участников нашей индустрии», – сказал основатель компании Кирилл Кулаков.

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Безопасность

Литий-ионные аккумуляторы при неправильной утилизации способны нанести вред живой природе. При этом получаемые при промышленной утилизации пауэрбанков элементы могут быть использованы повторно для различных производств.

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