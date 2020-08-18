В Краснодарском крае запустился сервис по аренде портативных зарядок для мобильных устройств «Бери Заряд!»

Сервис по аренде портативных зарядных устройств (пауэрбэнков) для мобильных гаджетов «Бери Заряд!» запустился в Краснодарском крае. В регионе уже работают 34 станции, где владельцы смартфонов, планшетов и других устройств могут арендовать пауэрбэнк: 17 станций в Краснодаре и еще 17 — в Геленджике. Автоматы «Бери Заряд!» уже можно найти в таких заведениях региона, как «Птичка-невеличка», «Чо-чо» и «Матрешка».

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется на сайте или в приложении (iOS или Android), привязывает банковскую карту (или подключает Apple Pay либо Google Pay), находит на географической карте нужную станцию, нажимает «Взять заряд» и получает пауэрбэнк.

Основной тариф — 50 руб. в час. Если клиент не возвращает зарядное устройство в течение суток (это можно сделать в том же или любом другом автомате), с его счета будет списываться по 100 руб. в день.

Проект «Бери Заряд!» — резидент фонда Сколково. Сервис был основан в конце 2018 г. в Москве.

Сервис развивает свое присутствие в регионах по франчайзинговой модели, запущенной летом 2019 г. За это время сервис подключил более 20 франчайзи в разных городах России и зарубежья и привлек на продаже своей франшизы более 2 млн евро.

Основатель и генеральный директор проекта — Кирилл Кулаков, выпускник бизнес-школы и стартап-академии Сколково, специалист по маркетингу и серийный предприниматель.

Сервис «Бери Заряд!» помогает решать и проблемы компаний, например ресторанов и кафе, которые уже предоставляют клиентам возможность подзарядить телефон в док-станции и сталкиваются в связи с этим с проблемами: зарядки крадут, провода отрывают, станции ломают, на официантов ложится несвойственная им нагрузка (следить за сохранностью устройств) и т.д.

Аналогичные проекты, существующие в Европе (Chargerent, Chimpy), США (Fuel Rod) и Азии (WeCharge, NOMO, Ankerbox), пользуются большой популярностью: например компания Ankerbox, перезапустившаяся в Азии три года назад, сейчас насчитывает 1,2 млн ежедневной аудитории и имеет сеть в 300 тыс. точек. В Китае в 2017 г. было около 400 тыс. станций аренды пауэрбэнков, сейчас — уже 2 млн, к 2023 г. — станет, по прогнозам, 10 млн.

В России же таких сервисов не было до 2018 г., пока в Москве не появилась компания «Бери Заряд!». Сервис сразу же показал свою востребованность: в Москве услугами «Бери Заряд!» в 2018 г. воспользовались более 1000 уникальных пользователей, в 2019 году — более 71 тыс., по данным на июль 2020 г. — уже почти 140 тыс. уникальных пользователей. В Санкт-Петербурге также наблюдается положительная динамика: около 2500 пользователей в 2019 г. и уже свыше 11,5 тыс. — в 2020 г.

Сейчас зарядные станции сервиса расположены уже более чем в 1500 локациях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Минска, а теперь и Краснодарского края.

Сервис «Бери Заряд!» активно выходит в регионы, развивая свое присутствие в них через франчайзинговую модель, которую запустил в прошлом году: уже к декабрю компания привлекла более 2 млн евро на продаже своей франшизы.

Партнер «Бери Заряд!» в Геленджике, купивший эксклюзивную франшизу для города, — предприниматель Размик Алекян, основной бизнес которого связан с обустройством детских площадок.

Франшиза «Бери Заряд!» стоит от 1 млн руб. За эти деньги франчайзи получает готовое оборудование (станции и пауэрбэнки), приложение для пользователей, подробные инструкции, IT-платформу для управления бизнесом, обучение и поддержку. На окупаемость стартовых инвестиций у франчайзи уходит от 6 месяцев. После этого франшиза приносит доход в размере от 50 до 100 % годовых. Кроме того, франчайзи получает дополнительный доход от размещения рекламы на самих напольных станциях.