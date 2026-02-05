Получите все материалы CNews по ключевому слову
Chimpy
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Chimpy и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 2
|Apple Pay 505 2
|Google Android 14809 2
|Apple iOS 8314 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.