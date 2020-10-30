В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

В Сочи и курортном поселке Красная Поляна появились зарядные станции «Бери Заряд!» — сервиса, который дает возможность взять в аренду портативное зарядное устройство (пауэрбэнк), если у вас разрядился смартфон, планшет, ноутбук или другой мобильный гаджет. В городе уже установлено 30 станций сервиса, в том числе в «Хмели & Сунели» на ул. Роз, Vasilchuki Chaihona №1 на ул. Цимлянской, Sea Zone на ул. Приморской и «Магеллан» на ул. Урицкого.

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется на сайте или в приложении (iOS или Android); привязывает банковскую карту (или подключает Apple Pay либо Google Pay); подбирает на географической карте нужную станцию; находясь рядом с автоматом, нажимает «Взять заряд»; и получает пауэрбэнк.

Первые полчаса аренды — бесплатно. По окончании бесплатного периода со счета клиента списывается по 100 руб. в сутки до тех пор, пока он не вернет зарядное устройство в том же или любом другом автомате.

Сервис «Бери Заряд!» помогает решать и проблемы компаний, например ресторанов и кафе, которые уже предоставляют клиентам возможность подзарядить телефон в док-станции и сталкиваются в связи с этим с проблемами: зарядки крадут, провода отрывают, станции ломают, на официантов ложится несвойственная им нагрузка (следить за сохранностью устройств) и т.д.

Похожие проекты весьма востребованы в Европе (Chargerent, Chimpy) и США (Fuel Rod), но по-настоящему огромной популярностью они пользуются в Азии (WeCharge, NOMO, Ankerbox): в Китае в 2017 г/ было около 400 тыс. станций аренды пауэрбэнков, сейчас — уже 2 млн, к 2023 г. — их количество вырастет до 10 млн.

В России же таких сервисов не было до 2018 г., пока в Москве не появилась компания «Бери Заряд!» Сервис сразу же нашел аудиторию: в 2018 г. его услугами воспользовались более 1000 уникальных пользователей, в 2019 г. — уже более 73 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, а по данным на июль 2020 г. — уже более 150 тыс. только в двух этих городах.

Сейчас зарядные станции сервиса расположены уже более чем в 1500 локациях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Минска, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Тулы, Перми, а теперь и Сочи с Красной Поляной.

В регионах сервис «Бери Заряд!» развивает свое присутствие через франчайзинговую модель, которую запустил в прошлом году: уже к декабрю прошлого года компания привлекла более 2 млн евро на продаже франшизы.

Франшизу сервиса для Сочи и Красной Поляны приобрела предпринимательница Наталья Кончакова. Наталья уже купила 50 автоматов «Бери Заряд!» и планирует до конца 2021 г. приобрести и установить еще 150 зарядных станций.

Минимальная стоимость франшизы «Бери Заряд!» для отдельного города — 590 тыс. руб. За эти деньги франчайзи получает готовое оборудование (станции и пауэрбэнки), приложение для пользователей, подробные инструкции, IT-платформу для управления бизнесом, обучение и поддержку.

На окупаемость стартовых инвестиций у франчайзи уходит от 6 месяцев. После этого франшиза приносит доход в размере от 50 до 100 % годовых. Кроме того, франчайзи получает дополнительный доход от размещения рекламы на самих напольных станциях.