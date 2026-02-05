Обогнали Запад: 70% отечественных решений в сегменте зарядных станций развиваются как экосистемы

Исследование PowerApp Sharing показывает: в России сервисы аренды зарядных устройств эволюционировали быстрее, чем за рубежом — за счет сложных ИT-архитектур, интеграций и пользовательских сценариев Об этом CNews сообщили представители PowerApp.

Растет число продуктов в реестре российского ПО

Рынок сервисов аренды зарядных устройств в России развивается в логике, характерной для всего отечественного ИT-ландшафта: с фокусом на технологическую самостоятельность, гибкость и масштабируемость. По данным отраслевых исследований, российские компании в целом демонстрируют ускоренный рост цифровой зрелости — бюджеты на ИT увеличиваются, а архитектуры все чаще строятся на микросервисной модели и принципах DevOps.

Так, более половины крупных компаний в России уже автоматизировали ключевые процессы с использованием CI/CD, а две трети организаций активно переходят на отечественные и open-source решения. Одновременно растет число продуктов в реестре российского ПО: в 2025 г. их количество приблизилось к 30 тыс. (Источник: Единый реестр российского ПО Минцифры России). Этот контекст напрямую влияет и на рынок зарядных станций — он формируется как технологическая платформа, встроенная в экосистемы ритейла, транспорта, HoReCa и smart-пространств.

С технологической точки зрения российские сервисы в ряде аспектов превосходят европейские аналоги

При международном сравнении рынок сервисов аренды зарядных устройств в России корректнее всего сопоставлять с европейскими странами — в первую очередь с Германией (Fast Energy, Chimpy, Brick), Францией (Naki Power) и Швецией (Brick, Naki Power). Именно в Европе сформировалась базовая модель публичных зарядных сервисов, ориентированных на стандартизированные сценарии использования и быстрое географическое масштабирование. Так, шведская Brick и французская Naki Power уже присутствуют более чем в 10–20 странах, однако их экспансия во многом обеспечена институциональными условиями ЕС: единым банковским пространством, унифицированными платежными системами и общей технологической платформой, что существенно снижает порог масштабирования.

Эксперты федерального сервиса аренды зарядных станций PowerApp утверждают, что при этом с технологической точки зрения российские сервисы в ряде аспектов превосходят европейские аналоги. Речь идет не о формальном сравнении кто лучше, а о глубине ИТ-решений: расширенном функционале мобильных приложений (включая контентные ленты-гиды, реферальные механики и персонализированные сценарии), а также о более высокой устойчивости backend-систем — по скорости обработки операций, работе под пиковыми нагрузками и качеству мониторинга и отлова ошибок. Важно понимать, что для конечного пользователя эти различия часто остаются незаметными: базовый пользовательский сценарий не позволяет оценить архитектуру, отказоустойчивость и сложность внутренних алгоритмов. Поэтому при внешнем сравнении может складываться иллюзия технологического паритета или даже преимущества европейских игроков, тогда как фактически различие лежит не в уровне ИТ-зрелости, а в условиях и логике масштабирования рынков.

В США сегмент остается фрагментированным и слабо масштабированным: присутствуют отдельные компании с кастомными решениями, однако рынок в целом не сформирован как массовая инфраструктура. Азиатские рынки — такие как Китай или Южная Корея — развиваются по собственной логике, где зарядные сервисы чаще встроены в закрытые экосистемы производителей или операторов, а не в партнерские B2B-модели.