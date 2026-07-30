Индексная книга (каталог) CNews*
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Кулаков Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 10
Кулаков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Ankerbox 3 2
|WeCharge 3 2
|NOMO 3 2
|Chimpy 4 2
|Fuel Rod 3 2
|Chargerent 3 2
|МегаФон 10708 1
|Yandex - Яндекс 9193 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 1
|Google Android 15226 2
|Apple iOS 8571 2
|Apple Pay 519 2
|Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
|YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 19 1
|Каримов Денис 1 1
|Малышев Анатолий 1 1
|Сушкевич Дмитрий 1 1
|Ермаченков Степан 2 1
|Быстров Иннокентий 1 1
|Ведомости 1460 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2387 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.