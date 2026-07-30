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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198645
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Кулаков Кирилл

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Диасофт» и PST подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и цифровой платформы SmartWay 1
20.09.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств 2
22.11.2022 «Бери заряд!» утилизирует использованные портативные аккумуляторы 1
27.09.2022 В России появилась единая подписка на городские сервисы 1
19.08.2022 Станции «Бери заряд» появятся в сети салонов «Мегафона» 1
23.09.2020 В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
18.08.2020 В Краснодарском крае запустился сервис по аренде портативных зарядок для мобильных устройств «Бери Заряд!» 1
30.11.2018 Выпускник бизнес-школы «Сколково» запустил сервис по аренде зарядных устройств для смартфонов 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Кулаков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ankerbox 3 2
WeCharge 3 2
NOMO 3 2
Chimpy 4 2
Fuel Rod 3 2
Chargerent 3 2
МегаФон 10708 1
Yandex - Яндекс 9193 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 7
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 155 2
Ароматный мир 8 1
Кофемания 85 1
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2850 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1320 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14757 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2519 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2494 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1252 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Оцифровка - Digitization 5180 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1585 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1067 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5857 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13039 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1054 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8500 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12915 1
Google Android 15226 2
Apple iOS 8571 2
Apple Pay 519 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 19 1
Каримов Денис 1 1
Малышев Анатолий 1 1
Сушкевич Дмитрий 1 1
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Быстров Иннокентий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 2
Европа 24954 2
Азия - Азиатский регион 5916 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4865 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3576 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2361 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2275 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1686 1
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Беларусь - Минск 705 1
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Чехия - Прага 207 1
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Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 234 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 2
Аренда 2682 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3125 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 2
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 73 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 395 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 1
Паспорт - Паспортные данные 2842 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1853 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4508 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8058 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7020 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
Ведомости 1460 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2387 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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