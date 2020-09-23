Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

В Перми уже установлено 9 автоматов сервиса «Бери Заряд!» по аренде портативных зарядных устройств (пауэрбэнков).

Чтобы арендовать пауэрбэнк, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении сервиса и привязать карту. После этого вы можете получить во временное пользование зарядное устройство в ближайшем аппарате выдачи устройств и вернуть его в том же или любом другом аппарате. За первые полчаса использования платить ничего не нужно, стоимость аренды в сутки — 100 руб.

В Перми автоматы «Бери Заряд!» можно найти в ресторанах «Сакартвело», Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, а также в речных ресторанах Gastroport, «Чайка ZaZa» и Portofino. В ближайшее время станции появятся в таких заведениях, как Interview, La Bottega, «One ГоГи» и Yolo.

Региональный представитель сервиса, купивший франшизу для города — Денис Каримов.

Сервис «Бери Заряд!» был основан в конце 2018 г. в Москве. К августу 2020 г. подключил более 20 франчайзи в разных городах России и зарубежья и привлек на продаже франшизы более 2 млн евро. Сервис сразу же нашел аудиторию: в 2018 г. его услугами воспользовались более 1000 уникальных пользователей, в 2019 г. — уже более 73 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, а по данным на июль 2020 г., — уже более 150 тыс. только в двух этих городах.

Основатель и генеральный директор проекта — Кирилл Кулаков, выпускник бизнес-школы и стартап-академии Сколково, специалист по маркетингу и серийный предприниматель.

Проект «Бери Заряд!» — резидент фонда Сколково.

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется на сайте или в приложении (iOS или Android); привязывает банковскую карту (или подключает Apple Pay либо Google Pay); подбирает на географической карте нужную станцию; находясь рядом с автоматом, нажимает «Взять заряд»; и получает пауэрбэнк.

Минимальная стоимость франшизы «Бери Заряд!» для отдельного города — 590 тыс. рублей. За эти деньги франчайзи получает готовое оборудование (станции и пауэрбэнки), приложение для пользователей, подробные инструкции, IT-платформу для управления бизнесом, обучение и поддержку.

На окупаемость стартовых инвестиций у франчайзи уходит от 6 месяцев. После этого франшиза приносит доход в размере от 50 до 100 % годовых. Кроме того, франчайзи получает дополнительный доход от размещения рекламы на самих напольных станциях.

Другие материалы рубрики

Безопасность пользователей в прошлом. Пароль можно подобрать за $25 и 12 минут

Обновление ОС сломало часы Apple Watch

AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе

Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок

«Яндекс» покупает банк «Тинькофф»

Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

Выгорание OLED-экрана — когда начинать беспокоиться?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Самое время решиться на внедрение машинного обучения Самое время решиться на внедрение машинного обучения ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра