В Пермь пришел сервис «Бери Заряд!», на станциях которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

В Перми уже установлено 9 автоматов сервиса «Бери Заряд!» по аренде портативных зарядных устройств (пауэрбэнков).

Чтобы арендовать пауэрбэнк, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении сервиса и привязать карту. После этого вы можете получить во временное пользование зарядное устройство в ближайшем аппарате выдачи устройств и вернуть его в том же или любом другом аппарате. За первые полчаса использования платить ничего не нужно, стоимость аренды в сутки — 100 руб.

В Перми автоматы «Бери Заряд!» можно найти в ресторанах «Сакартвело», Nolan Wine&Kitchen, Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, а также в речных ресторанах Gastroport, «Чайка ZaZa» и Portofino. В ближайшее время станции появятся в таких заведениях, как Interview, La Bottega, «One ГоГи» и Yolo.

Региональный представитель сервиса, купивший франшизу для города — Денис Каримов.

Сервис «Бери Заряд!» был основан в конце 2018 г. в Москве. К августу 2020 г. подключил более 20 франчайзи в разных городах России и зарубежья и привлек на продаже франшизы более 2 млн евро. Сервис сразу же нашел аудиторию: в 2018 г. его услугами воспользовались более 1000 уникальных пользователей, в 2019 г. — уже более 73 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, а по данным на июль 2020 г., — уже более 150 тыс. только в двух этих городах.

Основатель и генеральный директор проекта — Кирилл Кулаков, выпускник бизнес-школы и стартап-академии Сколково, специалист по маркетингу и серийный предприниматель.

Проект «Бери Заряд!» — резидент фонда Сколково.

Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется на сайте или в приложении (iOS или Android); привязывает банковскую карту (или подключает Apple Pay либо Google Pay); подбирает на географической карте нужную станцию; находясь рядом с автоматом, нажимает «Взять заряд»; и получает пауэрбэнк.

Минимальная стоимость франшизы «Бери Заряд!» для отдельного города — 590 тыс. рублей. За эти деньги франчайзи получает готовое оборудование (станции и пауэрбэнки), приложение для пользователей, подробные инструкции, IT-платформу для управления бизнесом, обучение и поддержку.

На окупаемость стартовых инвестиций у франчайзи уходит от 6 месяцев. После этого франшиза приносит доход в размере от 50 до 100 % годовых. Кроме того, франчайзи получает дополнительный доход от размещения рекламы на самих напольных станциях.