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Индексная книга (каталог) CNews*
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YOLO You Only Look Once архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении



25.04.2025 Студент Пермского Политеха создал прототип «умной» турели с нейросетью 1
25.03.2024 В МТУСИ разрабатывают систему управления робототехническим комплексом 1
04.03.2024 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей 1
15.03.2023 Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует 2
28.02.2023 В МТУСИ повысили производительность системы глубокой видеоаналитики PVision 1
03.02.2023 ИИ помогает страховщикам оценить ущерб от ДТП по фото 1
16.08.2021 «ПЕТОН» внедряет технологии искусственного интеллекта 1
04.08.2021 В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

YOLO и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Telegram Group 2153 1
Ланит - Artezio - Артезио 83 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 2
Яндекс - Бери Заряд! 23 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1091 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
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