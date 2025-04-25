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YOLO You Only Look Once архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении
YOLO и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
|Telegram Group 2153 1
|Ланит - Artezio - Артезио 83 1
|Siemens AG - Siemens Group 2601 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 2
|Яндекс - Бери Заряд! 23 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1091 1
|ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
|Иванова Дагмара 38 1
|Кулаков Кирилл 7 1
|Каримов Денис 1 1
|Иванов Кирилл 18 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Громов Максим 1 1
|Холодов Александр 4 1
|Ларионов Александр 2 1
|Воронова Лилия 3 1
|Паршин Дмитрий 17 1
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