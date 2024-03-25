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В МТУСИ разрабатывают систему управления робототехническим комплексом

В МТУСИ на кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» ведется проектирование системы управления робототехническим комплексом для сортировки и перемещения заготовок в мебельном производстве.

Основные функции программно-аппаратного комплекса (ПАК) связаны с обеспечением захвата с помощью средств технического зрения видеопотока, фиксирующего паллету с заготовками кухонных гарнитуров, детекцией и идентификацией мебельных деталей, а также определением геометрических размеров идентифицированной детали. ПАК способен определять положение детали в пространстве относительно поверхности паллеты и передавать информацию о ее координатах в систему управления робота-манипулятора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В состав аппаратной части робототехнического комплекса входят промышленные роботы KUKA KR 4 R600 и KUKA SCARA KR 6, стереокамера Intel Realsense d435, конвейер, ПЛК Siemens, HMI KTP700 Basic, ноутбук, мебельные детали. Модуль распознавания мебельных изделий включает в себя программу детекции и идентификации мебельных деталей, основанную на нейронной сети YOLO.

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«Система управления связывает между собой все компоненты программного комплекса и обеспечивает вызов и срабатывание функциональных элементов аппаратной части. Робототехнический комплекс – это сложная и дорогостоящая система, требующая долговременного предварительного программирования каждого этапа жизненного цикла технологического процесса. С учетом дороговизны и недоступности, прототип ПАК разрабатывается на лабораторном оборудовании Центра Робототехники МТУСИ», — сказала Лилия Воронова, д.м.-м.н., профессор, зав. кафедрой «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ.

По мнению специалистов, темпы проникновения роботов совершенно разных типов, как промышленных, так и сервисных, во все отрасли народного хозяйства растут с каждым годом, поэтому МТУСИ продолжит вносить свой вклад в развитие робототехнической отрасли страны.

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