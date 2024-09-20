«Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса шеринга пауэрбанков «Бери заряд!», у которого 25 тыс. станций в России и странах СНГ. Этот бизнес может стоить около трех миллиардов рублей.



«Яндекс» заинтересовался шерингом пауэрбанков

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса «Бери заряд!», который предоставляет пауэрбанки в аренду, выяснил «Коммерсант». По словам одного из источников издания, ранее продажа оператора шеринга зарядных устройств обсуждалась с МТС, но она не состоялась.

У «Бери заряд!», как указано на его сайте, 25 тыс. станций в России и странах СНГ, четыре млн зарегистрированных пользователей и более 50 тыс. активных пользователей каждый день. Чтобы воспользоваться услугой, клиент регистрируется в приложении, привязывает банковскую карту, оплачивает и получает пауэрбэнк в ближайшем аппарате выдачи устройств и возвращает его в любом другом аппарате.

Данные об акционерах-физлицах компании скрыты, пишет издание. В мае 2024 г. в числе акционерами указывались гендиректор Кирилл Кулаков, а также Иннокентий Быстров, Степан Ермаченков и АО «Квантум А Рус». Выручка за 2023 г. составила 1,86 млрд руб., а чистая прибыль — 168,5 млн руб.

«Бери заряд!» «Яндекс» ведет переговоры о покупке арендного сервиса «Бери заряд!»

Сервис «Бери Заряд!» запущен выпускником бизнес-школы «Сколково» Кириллом Кулаковым в 2018 г. Программное обеспечение проекта ведется силами команды отечественных ИТ-специалистов, сообщили тогда представители «Бери Заряд!» CNews, а стойки на старте бизнеса закупались у китайского производителя Laidian.

Возможная цена покупки

Бизнес «Бери заряд!» может оцениваться в 1,7 млрд руб. (по сравнительному подходу) или 3,3 млрд руб. (по доходному подходу), рассказал основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

«В случае первого подхода расчет велся по мультипликатору 10 EV/EBITDA (показатель показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы окупить свою стоимость при текущем уровне EBITDA), что соответствует лидерам высокотехнологичного сектора», — пояснил Примак.

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров «Бери заряд!» и МТС, сказал, что на них фигурировала цена в 3,2 млрд руб. и предположил, что в случае с «Яндексом» рассматривается меньшая сумма.

Весной 2024 г. «Бери заряд!» заявлял о планах выхода на IPO. В мае его пресс-служба сообщила на сайте компании о проведении pre-IPO раунда на площадке Rounds, в ходе которого по закрытой подписке было привлечено более 750 млн. рублей за три дня.

Гендиректор Rounds Антон Утехин назвал два возможных сценария для розничных инвесторов в случае продажи компании «Яндексу». Им, например, может быть предложена возможность зафиксировать доходность своей сделки через продажу. В этом случае через регистратора будут переданы и акции инвесторов, которые приобрели их на раунде pre-IPO. По второму сценарию розничные инвесторы будут сохранены до публичного размещения компании на бирже.

Самостоятельный сервис или экосистема

Не купив «Бери заряд!», МТС стала его конкурентом, создав собственный арендный сервис пауэрбанков в рамках кикшеринга «МТС Юрент».

Когда в апреле 2024 г. МТС заявила о таком намерении, «Ведомости» приводили данные своего источника об оценке российского рынка аренды пауэрбанков в 2024 г. в четыре млрд руб. К 2027 г., по его прогнозу, этот рынок может вырасти до 25 млрд руб. Самыми крупными игроками на конец 2023 г. он назвал «Бери заряд!» (19 тыс. станций), Get Energy (2,8 тыс.) и EnerGo (2,4 тыс.). МТС планировала развернуть за два года сеть в 30 тыс. станций по всей России.

В сентябре 2024 г. издание сообщало о переходе ООО «Синерджи», франчайзи пауэрбанк-шеринга «Бери заряд!» в Новосибирске, Новокузнецке, Самаре и Тольятти к «МТС Юрент».

Сервисам аренды пауэрбанков, развивающимся независимо, «будет минимум сложно, а скорее невозможно составлять конкуренцию экосистемным игрокам», сказал «Коммерсанту» гендиректор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Николай Богатищев. Он считает, что крупным игрокам легче предложить лучшие условия, в том числе партнерам по местам установки станций с пауэрбанками.