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Утехин Антон



19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
20.09.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств 1
24.11.2023 Университетский стартап привлечет 170 млн рублей инвестиций через платформу участника «Сколково» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Утехин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Анабар - Anabar 3 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Рапид Био 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Ермаченков Степан 2 1
Кондратьев Никита 1 1
Зверев Андрей 59 1
Марков Петр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 18 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 26 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 996 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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