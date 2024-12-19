Кондратьев Никита
|19.12.2024
|В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
Кондратьев Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Гудков Павел 17 1
|Утехин Антон 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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