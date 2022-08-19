Станции «Бери заряд» появятся в сети салонов «Мегафона»

В рамках совместного проекта компаний «Бери заряд», развивающей услугу шеринга повербанков (портативных зарядных устройств; – прим. CNews) в России, и «Мегафон» станции «Бери заряд» будут размещены в салонах мобильного оператора. Клиенты смогут взять в аренду устройство для зарядки своего телефона и вернуть его на любой другой станции «Бери заряд».

На первом этапе в проекте участвуют 58 салонов «Мегафона», расположенных в Москве. При востребованности сервиса компании расширят его на большее количество салонов, в том числе и в других регионах России.

Кирилл Кулаков, основатель компании «Бери заряд», сказал: «Мы хотим сделать наш сервис максимально доступным для любого жителя города в ситуации, когда его мобильный телефон почти разряжен, и он рискует остаться без связи. Где бы человек ни оказался в этот момент – станция «Бери заряд» должна быть поблизости. Поэтому мы активно развиваем нашу сеть. Все салоны партнёра расположены в местах высокого трафика, и мы уверены, что сервис принесет пользу и клиентам розничной сети «Мегафона», и тем людям, которые просто проходят мимо и хотят подзарядить свой телефон».

Сеть аренды повербанков «Бери заряд» в Москве составляет порядка 5 тыс. станций. Они расположены в крупных сетевых магазинах (супермаркеты группы Х5, «Азбука вкуса», «Вкусвилл», «Ароматный мир», «Л’Этуаль» и др.), кафе и ресторанах (Ginza Project, Burger King, «Кофемания», «Шоколадница», «Му-Му» и др.), на вокзалах, в банках, салонах красоты и других торговых точках.

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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение «Бери заряд», создать личный кабинет, привязать банковскую карту, оплатить и взять заряженный повербанк, подходящий для любого типа смартфона. В мобильном приложении на карте можно найти ближайшую станцию сервиса, чтобы получить или вернуть устройство. Кроме того, при снижении заряда телефона до 15% приложение «Бери заряд» с помощью push-уведомлений напоминает владельцу о том, что телефон пора зарядить, и показывает ближайшую станцию.